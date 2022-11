Šokujúca spoveď o lídroch EÚ pred ruským útokom! Boris Johnson to bonzol na Nemcov: Chceli rozpad Ukrajiny

V rozhovore ostro kritizoval Francúzsko, Nemecko ale aj Taliansko. Podľa jeho slov Nemecko spočiatku uprednostňovalo rýchlu porážku Ukrajiny pred dlhým konfliktom. Taliansko taktiež odmietlo zaujať tvrdší postoj voči Rusku a Putinovi a Francúzsko slovám Putina do poslednej chvíle neverilo.„Táto vec bola obrovským šokom. Videli sme ako sa ruské vojenské taktické skupiny zhromažďujú pri hraniciach s Ukrajinou ale rôzne krajiny mali veľmi odlišné názory,“ povedal Johnson.

Nemci dokonca povedali, že pokiaľ invázia nastane, čo síce najskôr označili za katastrofu, ale zároveň dodali, že by sa celá „vec mohla ukončiť rýchlo a Ukrajina by sa v tom prípade rozpadla“, potvrdil v rozhovore Johnson. Nemecko malo na tento názor údajne najmä ekonomické dôvody. Francúzi možnosť vpádu Ruska na Ukrajinu popierali a neverili Putinovi, že by akciu naozaj spustil. Aj preto Macron navštívil Putina krátko pred vpadnutím vojsk na územie Ukrajiny s cieľom odhovoriť ho od akcie.

Talianska vláda na čele s Mariom Draghim voči Rusku taktiež nezaujala jednoznačný postoj. „V jednej fázi dokonca povedala, že nebude schopná (talianska vláda pozn. red.) podporiť pozíciu, ktorú zaujali, pretože sú závislí na ruských surovinách“, uviedol v rozhovore bývalý premiér.

Po invázii sa našťastie názory a postoje v celej Európe zmenili. Kľúčovým bodom podľa bývalého britského premiéra bolo, keď sa krajiny dokázali zjednotiť a prijať fakt, že s Putinom sa nedá vyjednávať. Na záver pochválil včasnú zmenu názorov a dodal: „Európska únia si od tej chvíle vedie vynikajúco, vzdávam hold spôsobu, akým EÚ konala. Boli jednotní a sankcie boli tvrdé.“