Maďarsko ratifikuje vstup Švédska a Fínska do NATO zrejme 7. decembra

Galéria fotiek (1) Maďarský parlament

Zdroj: TASR/AP/Tibor Illyes/MTI

BUDAPEŠŤ - Maďarský parlament bude hlasovať o ratifikácii vstupu Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie zrejme 7. decembra. Uviedol to v pondelok server szabadeuropa.hu, ktorý podotýka, že teoreticky by deň predtým mali ministri financií členských krajín Európskej únie hlasovať o osude eurofondov pre Maďarsko.