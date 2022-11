Poľsko požiada Maďarsko o urýchlenú ratifikáciu vstupu Švédska a Fínska do NATO

Galéria fotiek (1) Mateusz Morawiecki

Zdroj: SITA/AP Photo/Thibault Camus

VARŠAVA - Poľsko spolu so Slovenskom a Českou republikou požiadajú Maďarsko, aby urýchlene ratifikovalo prístupové protokoly Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie. V nedeľu to uviedol poľský premiér Mateusz Morawiecki po stretnutí s fínskou premiérkou Sannou Marinovou v Helsinkách. Informuje o tom agentúra PAP.