PRÁVE TERAZ Európska komisia navrhla zablokovať Maďarsku miliardy z fondov EÚ, chce ďalšie reformy

Komisia zároveň schválila maďarský plán obnovy, na základe ktorého má Budapešť dostať 5,8 miliardy eur z mimoriadneho krízového fondu. Výplatu peňazí však komisia podmienila zavedením ďalších reforiem. Komisia, europarlament i rad členských krajín únie dlhodobo kritizuje vládu premiéra Viktora Orbána pre nedostatky v kvalite právneho štátu vrátane systému rozdeľovania unijných peňazí, ktorý podľa nich nie je dostatočne zabezpečený proti korupcii a klientelizmu. Budapešť, ktorá sa potýka s vážnymi ekonomickými problémami a peniaze z únie kasy nevyhnutne potrebuje, uskutočnila sadu 17 reforiem dohodnutých s komisiou.

"Maďarsko sa bezpochyby vydalo správnym smerom. Riziko pre rozpočet EÚ však naďalej trvá, pretože v ústredných častiach reforiem zostávajú medzery," vyhlásil však dnes eurokomisár pre rozpočet Johannes Hahn. Komisia posiela členským štátom analýzu maďarských reforiem s odporúčaním, aby schválili zablokovanie spomínanej sumy. Tá predstavuje 65 percent maďarského podielu na trojici fondov určených na podporu menej rozvinutých regiónov v rámci kohéznej politiky vo viacročnom rozpočte EÚ na roky 2021 až 2027.

Maďarsko musí splniť 27 podmienok

Zablokovanie peňazí, ktorých prvá časť by do Maďarska za normálnych okolností putovala zhruba v druhej polovici budúceho roka, je tak teraz v rukách členských štátov. Hlasovať by o ňom mohli budúci utorok ministri financií, krajný termín na rozhodnutie je 19. decembra. Na schválenie návrhu je potrebná kvalifikovaná väčšina hlasov. Komisia dnes zároveň po mnohomesačnom dialógu s Budapešťou schválila maďarský investičný a reformný plán, ktorý môže krajinu otvoriť cestu k mimoriadnym dotáciám určeným najmä na zmiernenie následkov koronavírusovej krízy. Maďarsko však musí splniť 27 podmienok týkajúcich sa aj nezávislosti justičných orgánov a ďalších otázok právneho štátu.