Vo francúzskom Lille sa zrútili dve budovy: Prvou obeťou má byť lekár

Budovy stáli neďaleko od historického hlavného námestia a na ulici, ktorú často navštevujú turisti a veľa ľudí tam chodí - najmä cez víkendy - nakupovať. Na jednom z dvoch domov prebiehali podľa do novín La Voix du Nord rekonštrukčné práce.

Muž zachránil ľudské životy

Obyvatelia jednej z budov boli evakuovaní už počas noci - po tom, čo si muž vracajúci sa domov nadránom všimol praskliny v základoch domu a nahlásil to hasičom a polícii. Primátorka mesta Lille Martine Aubryová pre francúzsku televíziu BFM povedala, že toto mužovo konanie zachránilo ľudské životy. Dodala, že ak by tento muž nešiel domov o 03.00 h a nekontaktoval príslušné zložky, zrejme by došlo aj k úmrtiam. "Stále sa trasiem. Ak by sa ten pán o tretej ráno nevracal domov a neobrátil sa na nás, nemohli by sme reagovať a mali by sme tu mŕtvych, "povedala starostka. Úrady neuviedli meno muža, ktorý včasným varovaním zachránil životy, poznamenala agentúra AP.

"Počuli sme počas niekoľkých sekúnd hluk, spočiatku celkom tichý. Najskôr som si myslel, že padá lešenie, " povedal AFP 30-ročný Ludovic Ficher. "Keď sme si uvedomili, že sa rúti dom, všetci sme ušli. Bál som sa o život," dodal.

Nezvestný lekár

Šesť desiatok hasičov na mieste pátra po nezvestnom lekárovi, ktorý by sa mohol nachádzať pod troskami, uviedla agentúra AFP s odvolaním sa na záchranárov. "Sme si skoro istí, že táto osoba je pod sutinami. Neberie telefón, auto má na parkovisku, "uviedol podplukovník Stéphane Beauventre. "Sústreďujeme naše úsilie na ručné odpratávanie trosiek, aby sme sa dostali k tejto obeti," dodal.Najprv sa zrútila rozostavaná trojposchodová budova a následne sa zosunul aj susedný dom.

Tragédia sa stala aj v roku 2018

Agentúra AP pripomenula tragédiu z roku 2018, keď sa v juhofrancúzskom meste Marseille zrútili dve schátrané budovy, pričom zahynulo osem ľudí. V reakcii na to sa objavila ostrá kritika miestnych úradov i francúzskej vlády. Vtedajší francúzsky minister vnútra Christophe Castaner nariadil celomestský audit budov a inicioval program na zaistenie bezpečnejších podmienok bývania.