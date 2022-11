Paríž a Londýn hlásia pokrok v rámci dohody o boji proti nelegálnej migrácii

"(Ministri) privítali pokrok dosiahnutý v rámci novej významnej britsko-francúzskej dohody a v tomto smere čo najskoršie uzavretie ambiciózneho balíka," uviedli obe strany v spoločnom vyhlásení po stretnutí v Paríži. Colonnaová a Cleverly "zdôraznili naliehavosť riešenia všetkých foriem nelegálnej migrácie vrátane plavieb na malých člnoch a riešenia ich základných príčin". Ďalšie podrobnosti nezverejnili. Colonnaová a Cleverly zároveň opätovne potvrdili "trvalé a dôležité partnerstvo medzi Francúzskom a Spojeným kráľovstvom" a plán usporiadať začiatkom roku 2023 summit. Zaviazali sa tiež poskytnúť Ukrajine politickú, vojenskú, humanitárnu a ekonomickú podporu, ktorú potrebuje na boj proti ruskej invázii.

Britská vláda v posledných rokoch opakovane vinila Francúzsko

Tento rok sa cez Lamanšský prieliv na malých člnoch dostalo do Británie približne 40.000 migrantov, pričom do konca roka by to mohlo byť 50.000 či dokonca 60.000, píše AFP. Britská vláda v posledných rokoch opakovane vinila Francúzsko, že nerobí dosť preto, aby sa migranti z jeho pobrežia nevydávali na nebezpečnú plavbu k anglickým brehom. Francúzske úrady tieto obvinenia ostro odmietli. Nový britský premiér Rishi Sunak v pondelok prisľúbil, že jeho vláda bude v spolupráci s európskymi partnermi bojovať proti nelegálnej migrácii cez Lamanšský prieliv. Uviedol to po prvom osobnom stretnutí s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v rámci klimatického summitu OSN (COP27) v Egypte.