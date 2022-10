Merkelová bránila svoje rozhodnutie kupovať zemný plyn od Ruska: TOTO je dôvod

Merkelová v Lisabone povedala, že "človek vždy koná v čase, v ktorom práve žije" a že svoje rozhodnutia neľutuje. Podľa nej bolo jasné, že Nemecko musí diverzifikovať svoje energetické zdroje, keď sa odkláňalo od výroby jadrovej a uhoľnej energie, a že ruský plyn bol počas tohto prechodného obdobia nevyhnutný. Niekdajšia kancelárka povedala, že "z pohľadu tých čias bolo veľmi racionálne a pochopiteľné dostávať plyn cez plynovody, vrátane toho z Ruska, ktorý bol lacnejší než skvapalnený zemný plyn (LNG) z iných častí sveta".

Za jej vlády privádzal plyn priamo z Ruska do Nemecka plynovod Nord Stream 1

Dodala, že "aj počas studenej vojny bolo Rusko spoľahlivým dodávateľom energií". Merkelová viedla Nemecko od roku 2005 do vlaňajšieho decembra. Za jej vlády privádzal plyn priamo z Ruska do Nemecka plynovod Nord Stream 1 po dne Baltského mora. Jej vláda podporila napriek silnému odporu stredoeurópskych a východoeurópskych krajín a Spojených štátov aj vybudovanie súbežného plynovodu Nord Stream 2. Nebol však uvedený do prevádzky, pretože súčasný nemecký kancelár Olaf Scholz krátko pred inváziou Ruska na Ukrajinu vo februári zastavil proces jeho certifikácie.

Rusko v reakcii na to v júni prerušilo dodávky cez Nord Stream 1

"Tento brutálny útok Ruska priniesol zmenu; bol to zvrat a samozrejme, nová vláda to musela riešiť a aj to rieši," povedala Merkelová. Nemecko po ruskej invázii na Ukrajinu pracovalo na tom, aby znížilo svoju závislosť od ruského zemného plynu. Rusko v reakcii na to v júni prerušilo dodávky cez Nord Stream 1. Moskva to vysvetlila technickými problémami, čo však nemeckí predstavitelia odmietli ako výhovorku a vnímali to ako politický krok. Rusko koncom augusta úplne zastavilo dodávky plynu cez tento plynovod.