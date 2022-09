Rusko hľadá spojenectvo na Ďalekom východe: Sú západné krajiny v ohrození?

MOSKVA/PCHJONGJANG – Rusi sa po posledných bojoch na Ukrajine dostali do nelichotivej situácie. Krajina, ktorá koncom februára spustila mohutnú ofenzívu na nášho východného suseda, má v súčasnosti problém s dopĺňaním vojska aj zbraní. Podľa informácií od západných médií by Rusku mala pomôcť Severná Kórea.

Po mohutnej "ruskej špeciálnej operácii" na Ukrajine, už nie je na svete veľa krajín, ktoré by boli ochotné s Vladimirom Putinom spolupracovať. Autokrati jemu podobní sa však predsa len nájdu. Americké tajné služby odhalili, že Rusko plánuje kúpiť od Severnej Kórey milióny kusov zbraní ešte z čias sovietskej éry. Informuje o tom portál The Conversation. Dňa 15. augusta prebehlo stretnutie medzi Vladimirom Putinom a Kim Čong-unom, kedy sa dohodlo na spoločnej spolupráci. Putin sa takto snaží posilniť spojenectvá s krajinami, kde vládne autokracia.

Ruský prezident postupoval podobne aj pri Číne a Iráne. Briti prišli s informáciou, že Rusi už teraz na Ukrajine používajú drony vyrobené v Iráne. Putin mal prisľúbiť prezidentovi Ebrahimovi Raisimu, že Irán sa stane súčasťou Šanghajskej organizácie spolupráce. Aliancia Ruska hlavne s Čínou a Severnou Kóreou by mohla do budúcna predstavovať pre západné krajiny veľký problém.

Severná Kórea

Počas Studenej vojny boli vzťahy medzi Ruskom a Severnou Kóreou hlboko prepojené. Po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991 sa Rusi snažili nadviazať spojenectvá so západnými krajinami a Severná Kórea sa obrátila na Čínu. Putin sa však snaží obnoviť spoluprácu s Pchjongjangom už od svojho nástupu k moci v roku 2000. Problémom bol ale jadrový program, ktorý ruský prezident odsudzoval. Navyše Kremeľ sa snažil udržiavať dobré vzťahy so Západom. Zlom nastal po invázii Ruska na Ukrajinu.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

I keď Severná Kórea je ekonomicky a hospodársky silne prepojená s Čínou, vo vzduchu tu cítiť napätie. Peking sa usiluje vyhnúť zjednoteniu Kórejského polostrova a kolapsu autokracie. Znamenalo by to, že v oblasti by začal narastať vplyv USA, čo Čína nechce dopustiť. Tlačí preto na Kim Čong-una, aby sa režim stabilizoval. Ten však vidí novú príležitosť práve v Moskve a Putinovi, čo by mu umožnilo odpútať sa od svojho dlhoročného spojenca.

Nová aliancia už spolupracuje

Mnohí analytici vidia aktuálnu situáciu v inom svetle. Podľa nich je to dobrá správa, že Rusi prosia o zbrane. Známená to, že sankcie uvalené na Kremeľ fungujú. Západné médiá okrem toho informujú, že krajiny, na ktoré sa Putin obrátil (Irán, Severná Kórea), nemajú kvalitné delostrelectvo. Na druhej strane sú to ale štáty s autokratickými režimami, o ktorých je známe, že majú aktívny jadrový program. O hlbšej spolupráci Ruska a Číny by sa dalo hovoriť najmä po júnovom zasadnutí OSN, kedy obidve krajiny vetovali rezolúciu uvalenú na Severnú Kóreu pre jej jadrové aktivity. Išlo o bezprecedentný krok od dvoch stálych členov Bezpečnostnej rady OSN, ktorí v minulosti odsudzovali aktivity Severnej Kórey.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

V boji proti rastúcemu spojenectvu takýchto režimov je potrebné si uvedomiť, že to nie je nevyhnutne prejav ruskej slabosti. Rozhovory s Putinom preto nemožno odsúvať na druhú koľaj. Pokusy o diplomatické vzťahy síce môžu byť čoraz ťažšie, no je to lepší prístup ako sa autokratickým vládam obrátiť chrbtom, pretože vtedy naberajú na sile.