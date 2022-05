Ukrajinský špión tvrdí, že vojna na Ukrajine sa skončí smrťou Putina: Rusko potom čakajú dva scenáre

KYJEV - Jediný spôsob na ukončenie vojny na Ukrajine je smrť Vladimíra Putina. Povedal to ukrajinský špión Kirill Budanov. Ak by došlo k možnému atentátu na ruského vodcu, Budanov predostrel dva rôzne scenáre, ktorými by sa Rusko mohlo riadiť.

"Jednou z možností sú ústupky voči Putinovi, ale to je takmer nereálne. V očiach celého sveta je to vojnový zločinec. Toto je jeho koniec, dostal sa do slepej uličky," odpovedal šéf ukrajinskej rozviedky na otázku, či by ruský prezident mohol túto vojnu prežiť. "Nebojte sa, Ukrajina vyhrá," povedal počas rozhovoru, ktorý zverejnil The New Voice of Ukraine.

#Russian troops are regrouping in eastern #Ukraine before the attack on #Kharkiv



This was stated in an interview with CNN by the head of military intelligence of Ukraine, Major General Kirill Budanov. pic.twitter.com/Ew6sBS3leb — NEXTA (@nexta_tv) April 9, 2022

Dva scenáre pre Rusko

Len čo by bol Putin porazený, pričom Budanov neobjasnil, či bude na ruského prezidenta spáchaný atentát alebo ho porazia ukrajinské sily vojenskou cestou, budúcnosť Ruska čakajú dva možné scenáre. Podľa prvého by sa Rusko dalo rozdeliť na viacero častí. Druhá možnosť by viedla k relatívnemu zachovaniu územnej celistvosti Ruskej federácie, ale za podmienky zmeny vedenia krajiny.

Bidena "zachraňoval" Biely dom

Americký prezident je tiež presvedčený o tom, že Putin by nemal zostať pri moci. Počas marcovej návštevy Varšavy vyhlásil: "Preboha, tento muž (Putin) nemôže zostať pri moci." Biely dom sa snažil túto rétoriku do určitej miery odvrátiť a podotkol, že šéf Bieleho domu svojím vyjadrením nenaznačoval, že Putin by mal byť zavraždený alebo že sa Biely dom teraz usiluje o zmenu politického režimu v Rusku. Americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken naznačil, že o tom, či Putin zostane pri moci, bude rozhodovať ruský ľud.

Komentáre ukrajinského špióna prichádzajú krátko pred 9. májom alebo "Dňom víťazstva", keď Rusko oslavuje víťazstvo Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom. Tento dátum mnohí vojenskí analytici považujú za kľúčový pre možnú eskaláciu konfliktu na Ukrajine. Putin sa opakovane odvoláva na svoje nepravdivé tvrdenie, že chce denacifikovať Ukrajinu.

"Hlavný termín na ukončenie bojov z pohľadu Ruska mal byť 24. apríl. Moskva však úplne zlyhala. Druhým termínom je ukončiť ofenzívu do 9. mája aspoň na Donbase. Putin nemôže priznať, že vo vojne na Ukrajine prehráva," dodal Budanov.