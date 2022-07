V Česku sa objavil nový subvariant omikronu: Imunita po prekonaní KORONAVÍRUSU naň nestačí

"Subvariant BA.2.76 sa, podobne ako kentaur s označením BA.2.75, zaraďuje do rodiny mutácií, ktorých vývoj pokladáme za dobré sledovať. Tento subvariant s označením kentaur už Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) zaradilo medzi takzvané varianty záujmu," upozornila v pondelkovej tlačovej správe vedúca českého Národného referenčného laboratória (NRL) pre chrípku a nechrípkové respiračné vírusové ochorenia Helena Jiřincová.

NRL potvrdilo prvý prípad nákazy subvariantom BA.2.76 celogenómovou sekvenciou. "Podľa dostupných informácií zo zahraničia by BA.2.76, ktorý ešte nemá vlastné pomenovanie, mohol podobne ako kentaur patriť do skupiny, ktorá dobre uniká protilátkam neutralizujúcim koronavírus. To znamená, že proti nemu nie je dostatočná imunita po prekonaní ochorenia, a to ani po infekcii omikronon, predovšetkým variantom BA.1," uviedla podľa TN.cz Jiřincová. Český imunológ Václav Hořejší v pondelok pre Rádio Impuls povedal, že očkovanie je účinné aj proti novým subvariantom omikronu. Ľudia by sa podľa neho mali dať očkovať. Štvrtú dávku odporúča prevažne ľuďom vo veku nad 40 rokov. "Zdraví tridsiatnici a štyridsiatnici majú desaťkrát menšie riziko vážneho priebehu ochorenia alebo úmrtia," vyhlásil.