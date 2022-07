Dátoví analytici: Vrchol vlny už čoskoro! KORONAVÍRUSOM si prejde veľká časť Slovákov, VYPICHLI však pozitíva

Podľa analytikov je ťažké povedať, aká je reálna situácia s počtom infikovaných. Mnohé krajiny totiž prestali reportovať dáta týkajúce sa koronavírusu na dennej báze a prešli na týždenné reporty.

Archívne video: Lengvarský sa vyjadril k výpovediam lekárov a nahromadeným operáciám: Núdzový stav nehrozí, COVID opatrenia zatiaľ nebudú

Čo sa týka Slovenska, podotkli ale, že je dobré, že testujeme menej a najmä indikovaných ľudí a práve takýto postup považujú za správny. Šetríme tak peniaze pre zdravotníkov a nedávame ich „testovačom.“ Pripomenuli totiž, že jeden PCR test stojí až 42 eur s DPH.

Lepším ukazovateľom je v tomto smere Veľká Británia, kde každý týždeň robia štatistické zisťovanie po domácnostiach, aby zistili, koľko ľudí malo pozitívny test. Dáta z konca júna uvádzajú, že zo 68 miliónov Britov to bolo 2,7 milióna. „Asi 1 z 25. Alebo 4 % v daný týždeň. V Škótsku dokonca 1 zo 17 alebo 6 %. Začiatkom júla išli čísla infikovaných v Británii asi hore, lebo im rastie počet hospitalizovaných, z ktorých ale 2/3 v nemocnici nie sú kvôli covidu, ale kvôli niečomu inému. Len sú pozitívni. Potrebujú ale viac a aj inej, ako primárnej starostlivosti,“ zhrnuli dátoví analytici. Slovensko je podľa nich na tom zrejme veľmi podobne, ako Veľká Británia s oneskorením o dva až tri týždne.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

„Ďaleko od pravdy nebude hypotéza, že počty infikovaných v tejto vlne sú vysoké a vlna je relatívne rýchla so špičkou do 4-6 týždňov od začiatku prudkého rastu. Ten nastal na Slovensku v strede júna a vždy po 2 týždňoch sme boli na 2-násobkoch. Z 200 na 400, tento týždeň k 1000-cke,“ uviedli.

Vrchol by po vzore iných krajín mohol podľa nich u nás prísť na prelome júla a augusta. „Nevieme presne, ale nemal by to byť koniec prázdnin, to už by sme mali byť vo viditeľnom poklese (a letným covidom si prejde veľká časť populácie. Malo by to fungovať ako prirodzený ´booster pred jeseňou (vieme, že nechcený, také sú vírusy),“ myslia si.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR/Friso Gentsch/dpa

Nemocnice sú na tom dobre

Počet pacientov v nemocniciach je aktuálne tiež stále nízky, a to aj napriek tomu, že stúpa a dnes sme na dvojnásobnom počte hospitalizovaných ako minulý mesiac. Ťažšie priebehy sa týkajú prevažne starších ľudí nad 65, alebo skôr nad 80 rokov.

Poukazujú však na význam individuálnej ochrany, ktorá má podľa nich zmysel, a to najmä u zdravotne znevýhodnených a starších ľudí, hoci respirátory nie sú v interiéroch povinné pre všetkých a v teplom počasí sú tiež nepríjemným doplnkom. „Buďme ohľaduplní k ľuďom s respirátorom a netlačme sa na nich. V ordinácii, v čakárni s nimi má respirátor zmysel,“ odkázali.