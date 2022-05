Odhalenie ukrajinskej rozviedky: Putin sa mal stať terčom atentátu, ktorý sa nepodaril

"Išlo o atentát (na Putina) po línii predstaviteľov Kaukazu, a to nie tak dávno. Nedostalo sa to na verejnosť. Bol to úplne nepodarený pokus, ale skutočne sa to odohralo. Približne pred dvoma mesiacmi," povedal Budanov. "Ešte raz hovorím, že sa to nepodarilo. Akcia nemala žiadnu publicitu. Ale stala sa," dodal. Celý rozhovor so šéfom vojenskej rozviedky má v novinách vyjsť v utorok.

V ruských médiách sa dá dočítať, že Putin prežil prinajmenšom trinásť pokusov o atentát. Hneď prvý, podniknutý ešte v čase, keď zastával funkciu hlavy štátu len z poverenia odstupujúceho prezidenta Borisa Jeľcina, mali podľa niekdajšieho náčelníka Putinovej ochranky na svedomí čečenskí separatisti. Tí si údajne najali dvoch ostreľovačov, aby Putina odpravili počas pohrebu petrohradského starostu Anatolija Sobčaka, v ktorého službách Putin začínal svoju kariéru. Ale ostreľovačov sa podarilo zneškodniť ešte pred pohrebom vo februári 2000.

Galéria fotiek (2) Zdroj: profimedia.sk

Posledné dva známe pokusy o atentát sa podľa médií odohrali v lete 2011, kedy bol Putin na istý čas šéfom vlády. Neúspešní atentátnici boli duševne chorí a skončili v psychiatrických zariadeniach, zatiaľ čo Putin sa na jar budúceho roku vrátil do Kremľa a čela štátu.