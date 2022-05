Expert na bezpečnostné hrozby: Elity v Rusku už vedia, že vojnu prehrali, Putinovi hrozí prevrat

MOSKVA/BELLINGCAT - Bulharský investigatívny novinár tvrdí, že Putin vo vojne na Ukrajine už prehral. Podľa neho si to uvedomujú už aj bezpečnostné zložky, ktoré v súčasnosti hľadajú spôsoby, ako dostať svoje rodiny a peniaze z Ruska. Pokiaľ generáli odmietnu vykonať jadrový úder, bude to znamenať koniec Putina.

Christo Grozev, bulharský investigatívny novinár, mediálny expert a hlavný vyšetrovateľ v Bellingcate, ktorý sa zameriava na bezpečnostné hrozby, verí, že elita FSB (Federálna bezpečnostná služba Ruskej federácie) a GRU (Ruská vojenská spravodajská služba) si už uvedomujú, že Putin na Ukrajine už prehral. "Puč sa môže začať, keď generáli odmietnu vykonať jadrový úder. Bude to signál neposlušnosti a možno aj Putinovej smrti," povedal v rozhovore pre Liberty Radio. Informácie priniesol Daily Mail.

Grozev si myslí, že elity GRU a FSB sa s najväčšou pravdepodobnosťou pokúsia zvrhnúť Putina, pretože vedia, čo sa deje mimo ruských hraníc. "Tie isté zložky moci sa už snažia presúvať svoje peniaze a rodiny mimo Ruska," ozrejmuje.

Obavy bránia plnej ofenzíve

Prevrat môže podľa mediálneho experta jednoznačne nastať až vtedy, keď Putin nariadi generálom vykonať jadrový útok. Nikto z nich ale nebude chcieť stlačiť povestný gombík. "Ak sa Putin rozhodne vydať rozkaz na použitie jadrových zbraní, musí si byť istý, že tento rozkaz splnia všetci. V opačnom prípade by nasledoval zrejme puč. Rozkaz preto možno ani nevydá, pretože nechce prísť o svoju moc."

Galéria fotiek (3) Vladimir Putin

Zdroj: SITA/Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Grozev sa domnieva, že podobné obavy bránia Putinovi vydať rozkaz na všeobecnú mobilizáciu ruských ozbrojených síl a obyvateľstva. Takýto rozkaz by mu umožnil masívne zvýšiť počet vojakov na Ukrajine, čo by možno posunulo priebeh vojny v jeho prospech. Rozkaz by však spôsobil aj sociálnu explóziu medzi obyčajnými Rusmi, pretože by to znamenalo priznať, že "špeciálna vojenská operácia", ktorú Putin doteraz prezentoval ako obrovský úspech, jednoducho zlyhala. "Bez použitia jadrových zbraní alebo všeobecnej mobilizácie Rusko nemá takmer žiadnu šancu vyhrať vojnu. Bezpečnostná elita si je toho vedomá, a preto je viac ako pravdepodobné, že sa pokúsia zvrhnúť svojho vodcu", tvrdí Grozev.

Vedia, aká je pravda

Grozev tiež uviedol, že počet letov ministerstva obrany do ruského veliaceho bunkra pri Ufe, 1666 km východne od Moskvy, sa od začiatku vojny znížil. "Tie lety pre elitu, ktoré sme zaznamenali pred mesiacom, už nie sú také intenzívne. Intelektuálna časť GRU, tí, ktorí majú 'kompletné informácie' chápu, v akom bahne sa Putin nachádza. Elita FSB presne vie, koľko ruských vojakov zahynulo na Ukrajine a vie aj to, že rodiny mŕtvych alebo nezvestných neprestávajú klásť otázky", uviedol.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky

Ako pokračoval, tieto bezpečnostné zložky sú si vedomé, že situácia sa im nakoniec vymkne spod kontroly. "Vedia o nebezpečenstvách pre režim a sami teraz pripravujú svoju budúcnosť. Toto je už istý druh zrady, pretože neplnia ideologické príkazy Kremľa, ale pripravujú sa na alternatívnu realitu," dodal na záver expert.