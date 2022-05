FOTO Silný odkaz z Bratislavy do Kremľa: Chodník venovaný zabitému aktivistovi, otvoriť ho prišla jeho dcéra!

BRATISLAVA - To, o čom sa niekoľko týždňov hovorilo a pripravovalo, sa nakoniec stalo realitou. Jednotliví pracovníci ruského veľvyslanectva už nebudú môcť odvrátiť zrak od symbolického miesta, ktoré im má pripomínať čin z roku 2015, keď prišiel o život ruský politický predstaviteľ a kritik Vladimira Putina Boris Nemcov. Práve po ňom pomenovali časť ulice Godrovej a pokrstiť otvorenie chodníka prišla aj samotná dcéra Nemcova Žanna. Jej odkaz do Kremľa bol jasný.

Boris Nemcov bol pred siedmimi rokmi zabitý v Moskve. Konkrétne 27. februára 2015. Jeho politické zameranie sa pritom týkalo silnej kritiky aktuálneho prezidenta Putina. Výnimkou neboli demonštrácie proti režimu, ktorý v Rusku Putin vedie a jeho posolstvá hovorili aj o nových svedectvách jeho údajných zločinov.

Vyšetrovanie hovorí síce, že išlo o vraždu bez prepojenia na hlavu Ruskej federácie, no najnovšie podozrenia tvrdia niečo iné, a síce, že objednávateľom vraždy mohol byť práve Putin.

Slová vďaky

Samotná dcéra Borisa Nemcova Žanna mala počas otvárania chodníka tiež čo povedať. Jej slová citoval Nový čas. "Ďakujem všetkým, ktorí stoja za nápadom pomenovať túto ulicu po mojom otcovi. Považujem to za silný signál solidarity s Ukrajinou, a tiež s Rusmi, ktorí práve teraz stoja proti Vladimirovi Putinovi," rozrečnila sa Žanna pred ruským veľvyslanectvom.

"Verím, že vízia môjho otca, že Rusko by sa malo stať demokraciou, získa v rokoch, ktoré sú pred nami, v Rusku na popularite," dodala Žanna, ktorá chodník oficiálne otvárala spolu so starostkou Starého Mesta Zuzanou Aufrichtovou. "Premenovať časť ulice ako verejného priestranstva je jedna z možností samosprávy ako dať najavo nesúhlas s tým, čo sa deje," povedala Aufrichtová.

Áno, Putin je politicky zodpovedný za vraždu môjho otca

Samotná dcéra prehovorila aj k tomu, či sa s jej otcom a jeho vraždou spája sám Putin. "Myslím si, že je to veľmi pravdepodobné. Pred inváziou na Ukrajinu som vždy hovorila, že Putin bol politicky zodpovedný za vraždu môjho otca, pretože to bol on, kto vytvoril atmosféru, v ktorej sa takéto veci stali možné. Dnes si však už myslím, že bol do toho osobne zapojený," myslí si dnes dcéra zavraždeného politika a aktivistu.