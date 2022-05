Bezpečnostná expertka prezradila nechutné detaily zo stretnutia s Putinom: Zvláštne zapácha!

V poslednom čase sa v prípade ruského prezidenta špekuluje o tom, že trpí rakovinou, Parkinsonovou chorobou či demenciou. Minulý týždeň zas Putin na stretnutí s tadžickým prezidentom Emomalijom Rahmonom v Moskve nevedel udržať svoje nohy v pokoji. Neustále nimi hýbal a otáčal nimi do kruhu. Za tieto nekontrolované pohyby šéfa Kremľa začali na internete prezývať "škrečok napchaný steroidmi".

⚡️Foreign media drew attention to Vladimir Putin's possible painful and uncharacteristic leg twitching during talks with the President of Tajikistan. pic.twitter.com/ITGp7XWbqh

V priebehu týždňa prišlo ďalšie šokujúce vystúpenie. Vladimira Putina videli v ruskej televízii v rozhovore so svojím dôverníkom Sergejom Čemezovom zo zbrojárskej spoločnosti Rostec. Ale ako v apríli na stretnutí s ruským ministrom obrany Sergejom Šojguom, aj tentoraz sa Putin neustále držal stola.

PS: I reported, Vladimir Putin has Parkinson’s disease and here you can see him gripping the table so that his shaking hand is not visible but he cannot stop his foot from tapping. https://t.co/BCRQzB9haP https://t.co/Yq2GbLxyfo