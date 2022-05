Blíži sa Putinov koniec? V Kremli s ním takmer nikto nie je spokojný, už vraj vyberajú jeho nástupcov!

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu ubehli už tri mesiace. Za ten čas mnohí predstavitelia ruských elít niekoľkokrát zmenili postoj k vojne a situácii v krajine. Krajný pesimizmus vystriedal umiernený optimizmus a ten zase umiernený pesimizmus. Ako tvrdia zdroje Medúzy blízke Kremľu, teraz tieto nálady nabrali ešte jeden smer - veľa ľudí je nespokojných s Vladimirom Putinom. A to tí, ktorí sa zasadzujú za pokračovanie vojny, ako aj tí, čo si želajú mier.

Prevažuje pesimizmus

Teraz v hodnotení toho, čo sa stalo, znova prevažuje pesimizmus. "Žiť ako predtým nepôjde, o rozvoji nie je reči. Ale nejako žiť sa dá, vďaka šedému dovozu, obchodu s Čínou a Indiou," tvrdí zdroj blízky vláde. Súčasne v Kremli nevidia realistický scenár, za ktorého by režim mohol ukončiť bojovanie na Ukrajine a zachovať si popularitu. Už po pár týždňoch po vpáde na Ukrajinu začal kremeľský politický blok vymýšľať stratégie, ako by bolo možné to dosiahnuť. Ale vymyslieť nič nedokázali.

Galéria fotiek (7) Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP Photo/Ivan Sekretarev, file

Podnikatelia i mnohí členovia ruskej vlády sú nespokojní, že prezident rozpútal vojnu bez toho, aby bral ohľad na rozsah sankcií, pretože s takými sankciami nemožno normálne žiť. Vojnovým expertom sa zas nepáči tempo "špeciálnej operácie". Myslia si, že je možné postupovať rozhodnejšie. "Keď už sme sa do toho pustili, nejde to flákať. Je nutné pritvrdiť." Tým majú na mysli rozsiahlu mobilizáciu záloh a ideálne aj dobytie Kyjeva.

Galéria fotiek (7) Zničený ruský tank

Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky

Na mobilizáciu nie sú pripravení

Podľa Meduzy ale nie je Kremeľ na mobilizáciu pripravený. Ešte v apríli sa zdroje odvolávali na utajené sociologické prieskumy, podľa ktorých dokonca ani Rusi, ktorí podporujú vojnu na Ukrajine, nie sú ochotní sami bojovať ani posielať na front svojich blízkych. Tí, ktorí podporujú "mierové riešenie", sú tiež nespokojní s počínaním Putina, pretože nevidia, že by podnikal reálne kroky na dosiahnutie mieru s Ukrajinou. Zato si všímajú početné problémy v ekonomike. "Problémy (v Rusku kvôli vojne) sú už viditeľné a v polovici leta sa vyrútia z rôznych strán: doprava, zdravotníctvo, dokonca aj poľnohospodárstvo. Na takýto rozsah jednoducho nikto ani nepomyslel," vysvetľuje zdroj blízky vláde.

Galéria fotiek (7) Budová zničená ťažkými bojmi v Charkove

Zdroj: SITA/AP Photo/Felipe Dana, File

Pred vypuknutím vojny vraj nikto nepočítal s variantom, že by sa európske štáty úplne zriekli dovozu ruského plynu a ropy. Také embargo sa stále posudzuje, ale podľa Meduzy Putin a jeho prívrženci stále neveria, že sa táto hrozba Západu splní. Na pozadí tohto všetkého sa stále častejšie vynára otázka o budúcnosti po Putinovi. "Nie je to o tom, že by Putina chceli hneď zvrhnúť a že by pripravovali sprisahanie. Len si uvedomujú, alebo želajú, že v celkom dohľadnej perspektíve nebude riadiť štát," vysvetľuje jeden zo zdrojov. "Prezident to pokazil, ale potom bude možné všetko napraviť a nejako sa dohovoriť (so Západom a Ukrajinou)," dodáva ďalší zdroj.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Getty Images

Možní nástupcovia Putina

V Kremli údajne potichu zvažujú, kto by sa mohol stať prezidentovým nástupcom. Medzi kandidátmi je moskovský starosta Sergej Sobjanin, podpredseda bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev a prvý zástupca šéfa prezidentskej kancelárie Sergej Kirijenko. Kirijenko sa v poslednom čase pravidelne stretáva s Putinom kvôli Donbasu, ktorý v Kremli dostal na starosť, a ekonomike. Pri posudzovaní Kirijenka a ďalších hypotetických nástupcov všetci ľudia verní režimu chápu, že Putin môže odísť z funkcie prezidenta len v dôsledku radikálneho zhoršenia zdravotného stavu. Nespokojnosť vysoko postavených hodnostárov sa tak vo výsledku nijako neprejavuje. "Ľudia pľujú, ale aj tak pracujú a prestavujú krajinu na vojnové koľaje."