Putin vymenoval svojho osobného strážcu za nového ministra: Jeho predchodca záhadne zomrel

Bolo to nezvyčajne emotívne vystúpenie. Putin sa 10. septembra 2021 zúčastnil pohrebu svojho dlhoročného priateľa Jevgenija Ziničeva. Podľa oficiálnych informácií zomrel blízky dôverník ruského prezidenta krátko predtým vo veku 55 rokov na Sibíri. Po páde do ľadovej vody sa vraj pokúsil zachrániť filmára Alexandra Melnika. Ziničev spadol do vodopádu vysokého asi tridsať metrov. "Pre mňa je to nenahraditeľná osobná strata," povedal Putin na pohrebe.

Teraz však za neho našiel náhradu, keď vymenoval nového ruského ministra pre mimoriadne situácie. Tento úrad je považovaný za kľúčový rezort v oblasti bezpečnosti. Túto funkciu zastával v minulosti aj súčasný ruský minister obrany Sergej Šojgu

Galéria fotiek (2) Emotívna rozlúčka Vladimira Putina s Jevgenijom Ziničevom.

Zdroj: profimedia.sk

Ako uvádza Daily Mail, vyvoleným je generálmajor Alexander Kurenkov (49), bývalý osobný strážca ruského prezidenta. O minulosti nového ministra, ktorého prezývka je "muž bez tváre", sa vie len málo. V minulosti vraj pracoval v kontrarozviedke v domácej spravodajskej agentúre FBO a bezpečnostnej agentúre FSO, ktorá je zodpovedná za bezpečnosť ruskej vlády. Prezidentov hovorca Dmitrij Peskov povedal: "Putin ho osobne dobre pozná. A zvolenie znamená, že hlava štátu verí, že Kurenkovove osobné, úradnícke a profesionálne kvality mu umožňujú vykonávať túto funkciu."