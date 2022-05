Bývalý Putinov poradca prezradil tri dôvody, prečo Rusko zlyháva vo vojne na Ukrajine: Historik to považuje za nezmysly

MOSKVA - Rusko si myslelo, že môže ľahko zabrať územie Ukrajiny. Teraz musí vedenie Kremľa vysvetliť, prečo to vo vojne nejde tak hladko, ako si predstavovali. Putinov najvyšší propagandista Sergej Markov prišiel s vysvetlením, ktoré ale britský historik nazýva nezmyslom.

Mark Galeotti najnovšie reagoval na nedávny príspevok ruského novinára a bývalého blízkeho poradcu prezidenta Putina Sergeja Markova v ruských novinách Komsomolskaja Pravda. Pod nadpisom "Aké je tajomstvo ukrajinskej armády?" prináša Markov vysvetlenie, prečo Rusko v susednej krajine nevyhráva. Uvádza tri hlavné argumenty:

1. Všetci podceňovali silu ukrajinskej armády

"Ukázalo sa, že ukrajinská armáda je silnejšia, ako Rusko očakávalo. A oveľa silnejšia, než ako ju videli západní analytici.“ Historik Galeotti na Twitteri uviedol, že ide o pokus ukázať, že kým sa Rusko mýlilo, iní sa mýlili ešte viac.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR/ AP Photo/Emilio Morenatti

2. Rusko bojuje proti fašistickým infiltrovaným Rusom, ktorých podporuje Západ

"Základom ukrajinskej armády sú Rusi. Jazykom vojsk je ruština. Ruský vojak je považovaný za jedného z najsilnejších na svete." Galeotti analyzuje, že tu Markov buduje naratív, že Rusko prehráva, pretože bojuje s Rusmi. Čo potom nevyhnutne vyvoláva otázku, prečo vôbec bojujú.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Marienko

3. Rusko bojuje s celým západným svetom

Rusko nedávno opakovane zdôrazňovalo, že na Ukrajine vedie zástupnú vojnu proti NATO. Markov píše: "Túto vojnu vedú poradcovia Pentagonu. Okrem toho Američania už roky cvičia ukrajinských generálov. Sú lojálni k USA a Veľkej Británii, často majú dokonca americké alebo britské pasy." Galeotti to interpretuje ako Markovovu výhovorku za to, že Rusko nemôže vyhrať vojnu proti Ukrajine napriek trojnásobnému počtu obyvateľov. Rusko podľa historika pôsobí dojmom, že prehráva s celou západnou alianciou.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky

Otázkou však stále zostáva, prečo Rusko ukrajinské obyvateľstvo nevítalo, ale naopak sa postavilo proti nemu. Markov píše: "Ukrajinská armáda je okupantom, ktorý drží civilné obyvateľstvo ako rukojemníkov. V súčasnosti ukrajinský ľud nemôže slobodne prejaviť svoju vôľu, pretože je utláčaný terorom a propagandou." Podľa Galeottiho to stále ponecháva ako otvorenú možnosť oslobodzovacej vojny. Na záver dodáva: "Samozrejme, všetko je to nezmysel. Ale je to najlepšie zhrnutie súčasného postavenia Kremľa a bizarných prekrútení pravdy, ktoré musí ruská propaganda urobiť."