Miloš Zeman povolil 103 Čechom oficiálne bojovať v ukrajinskej armáde

PRAHA - Český prezident Miloš Zeman schválil 103 českým občanom vstup do ukrajinských ozbrojených síl. Rozhodnutie ešte musí podpísať predseda vlády Petr Fiala. V stredu to na Twitteri oznámil prezidentov hovorca Jiří Ovčáček, na ktorého sa odvolal portál iDNES.cz.

Premiér Fiala sa na začiatku marca s prezidentom Zemanom dohodol, že ľuďom, ktorí odídu bojovať na Ukrajinu, môžu garantovať beztrestnosť abolíciou – je to výsada prezidenta, keď môže nariadiť, aby sa trestné stíhanie za určitý trestný čin nezačalo, a premiér to musí schváliť podpisom. Fiala vtedy vysvetlil, že nie je možné dať kolektívnu možnosť odísť do vojny za hranicami Českej republiky a že vzhľadom na počet žiadostí nie je možné záujemcom ani poskytnúť individuálne schválenie.

Pražský hrad v tom čase požiadalo asi 300 záujemcov o výnimku pre zapojenie do cudzej armády. Niektorí Česi už odišli aj bez oficiálneho povolenia. Na konci marca zverejnil napríklad ukrajinský novinár Ilia Ponomarenko zo servera Kyiv Independent na Twitteri fotografiu, na ktorej sú zachytení českí dobrovoľníci bojujúci na Ukrajine pri meste Irpiň proti ruským silám.

Prezident republiky 🇨🇿 Miloš Zeman podepsal rozhodnutí se souhlasem ke vstupu do ozbrojených sil Ukrajiny 103 občanům na základě jejich žádosti podané v souladu se zákonem č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování. Rozhodnutí podléhá kontrasignaci předsedy vlády. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) May 11, 2022

Redakcia denníka MF DNES priniesla začiatkom marca príbeh dvoch vojakov vo výslužbe Jana a Miroslava, ktorí sa rozhodli odísť bojovať za Ukrajinu. Sú to dvaja českí elitní veteráni, ktorí slúžili napríklad v Útvare špeciálnych vojenských operácií, a ich motiváciou bolo brániť Európu pre svoje deti.

Jan, 37-ročný veterán z Afganistanu, pre iDNES.cz povedal: "Dobre si uvedomujeme, že sa nemusíme vrátiť. Nemôžeme ale len tak sedieť a pozerať sa na to, ako tam vraždia civilistov. Nechcem, aby raz moje deti museli bojovať proti okupantom, preto odídem, narukujem do cudzineckej légie a postavím sa zlu čelom práve teraz. Nechcem deťom raz vysvetľovať, prečo sme sa na to všetci len pozerali a nič neurobili."