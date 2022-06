Zeman by vetoval zákon umožňujúci manželstvá osôb rovnakého pohlavia

PRAHA - Český prezident Miloš Zeman by vetoval zákon umožňujúci uzatvárať manželské zväzky osobám rovnakého pohlavia, ak by bol takýto zákon prijatý. Naopak ústavné definovanie manželstva ako zväzku muža a ženy by podporil. Prezident to vyhlásil počas utorkovej návštevy maďarskej prezidentky Katalin Novákovej v Prahe. Informoval o tom portál iDNES.cz.

Zeman reagoval na predložený návrh zmeny občianskeho zákonníka, ktorý by zväzky dvom mužom alebo dvom ženám umožnil. Predložili ho zástupcovia strán STAN, TOP 09, Piráti, ODS, aj členovia opozičného hnutia ANO. Naopak, podpísaný pod návrhom nie je nikto z koaličnej KDU-ČSL ani z opozičnej SPD. Návrh v utorok podporil aj český vicepremiér, minister vnútra a predseda hnutia STAN Vít Rakušan. "V 21. storočí nie je miesto, aby sme mali občanov dvoch kategórií," povedal Rakušan.

Podľa Zemana majú páry rovnakého pohlavia tie isté benefity v rámci inštitútu registrovaného partnerstva. Takýto partneri ale nemajú rovnaké práva ako manželia. Nemajú napríklad nárok na vdovecký dôchodok a nemôžu si spoločne osvojiť dieťa. Združenie Jsme fér, ktoré sa usiluje o "zavedenie manželstva pre všetkých", je zo Zemanových slov sklamané. Pripomenulo, že prezident po svojom zvolení sľúbil, že chce spoločnosť spájať. "(Zemanove) výroky bohužiaľ zrania hlavne tisíce gay a lesbických rodín s deťmi, ktoré majú právo byť právoplatnými občanmi a občiankami našej krajiny," reagovalo združenie.

Podľa iDNES.cz sa neočakáva, že by Zeman mal možnosť zákon vetovať. Predsedníčka Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR a strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamová totiž upozornila, že vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu zákonodarcovia návrh zrejme nestihnú prerokovať do konca Zemanovho mandátu. Funkčné obdobie prezidentovi uplynie 7. marca 2023. Koaliční poslanci z KDU-ČSL odmietajú nazývať zväzok dvoch osôb rovnakého pohlavia manželstvom. Do Snemovne predložia svoj vlastný návrh, ktorý by naopak definoval manželstvo ako zväzok muža a ženy. Tento návrh by Zeman podporil. Obe verzie návrhov už v minulosti poslanci predložili, prijatá však nebola ani jedna, pripomenul iDNES.cz.