Rusko zorganizovalo vojenské cvičenie na pobreží Baltského mora: Až tisíc príslušníkov armády

"Až 1000 príslušníkov armády... a vyše 60 kusov vojenského vybavenia bolo súčasťou kontroly," uviedlo veliteľstvo ruskej Baltskej flotily. Okrem toho počas noci absolvovalo vojenské manévre v Kaliningradskej oblasti aj 20 stíhačiek typu Su-27 a bombardérov námorného letectva typu Su-27. Tie nacvičovali útok na pozemné ciele a ciele pohybujúce sa nízkou rýchlosťou, vojenské stanovištia a vojenské vybavenie.

Veliteľstvo Baltskej flotily nešpecifikovalo dôvod, pre ktorý sa cvičenia konali, a ani to, či boli plánované. Cvičenia sa však konali iba niekoľko dni po tom, ako námestník ruského ministra zahraničných vecí Alexandr Gruško varoval európske krajiny pred akýmkoľvek potenciálnym zásahom v Kaliningradskej oblasti, pričom uviedol, že by to bola "hra s ohňom", analyzuje Reuters.