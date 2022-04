Predseda ruskej dumy navrhuje prísne tresty: Kto nesúhlasí s inváziou, bude mu odobraté občianstvo

"Veľká väčšina našich občanov podporuje špeciálnu vojenskú operáciu na Ukrajine. Rozumejú, že je potrebná pre zaistenie bezpečnosti našej krajiny a ľudí. Sú však takí, ktorí sa správajú podlo a zradcovsky," uviedol Volodin na sociálnej sieti Telegram.

"Bohužiaľ v prípade takýchto občanov neexistujú postupy, ako ich zbaviť občianstva a neumožniť im vstup do našej krajiny. Možno by to však bolo dobré. Čo myslíte?" spýtal sa Volodin svojich sledovateľov na sociálnej sieti.

Prípad novinárky

Aby demonštroval svoj zámer, spomenul Volodin ako príklad prípad ruskej novinárky Ovsiannikovovej. Tá po proteste odišla z ruskej štátnej televízie Pervyj kanal a stala sa korešpondentkou pre Ukrajinu a Rusko v nemeckom denníku Die Welt.

"Teraz bude pracovať pre jednu z krajín NATO, obhajovať dodávanie zbraní ukrajinským neonacistom a posielanie zahraničných žoldnierov, ktorí bojujú proti našim vojakom, a brániť sankcie uvaľované na Ruskú federáciu," uviedol Volodin.

Taký radikálny krok, akým je podľa AFP odobratie občianstva, zrejme neprejde bez súhlasu ruského prezidenta Vladimira Putina. Volodinov príspevok však podľa AFP ilustruje čoraz nepriateľskejšie nálady smerované v Rusku proti hlasom, ktoré nesúhlasia s ruskou inváziou na Ukrajine.