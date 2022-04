Rusi používajú vo vojne na Ukrajine rovnakú taktiku ako v Sýrii: Výsledky sú však rozdielne

Skupiny na ochranu ľudských práv prirovnali tento boj k brutálnej taktike, ktorú Rusko použilo na zvrátenie priebehu sýrskej občianskej vojny v prospech prezidenta Bašára al-Asada, píše denník The Washington Post. "Sme ohromení tým množstvom podobných situácií a opakujúcou sa ruskou taktikou," povedal Daniel Balson, hlavný advokát pre Európu a Strednú Áziu v Amnesty International.

Konflikty však nie sú rovnaké. Na Ukrajine Rusko spustilo pozemnú inváziu a utrpelo značné straty, zatiaľ čo v Sýrii, kde Rusko zasahovalo v roku 2015, prezentovalo svoju leteckú silu. Rusi však naďalej používajú zbrane a vojenskú stratégiu, ktorá bola plánovaná ešte na sýrske mestá "Sýrčania majú najlepšie skúsenosti v boji proti Rusom, ktorí sa zameriavali na obytné štvrte civilistov," povedal Farouq Habib, zástupca predsedu vonkajších vzťahov sýrskej civilnej obrany, dobrovoľníckej pátracej a záchrannej skupiny známej ako Biele prilby.

Druhá Sýria?

Ukrajinskí predstavitelia varovali, že Mariupol sa "stáva druhým Aleppom". Manolis Androulakis, grécky generálny konzul v Mariupole, ktorý sa tento mesiac stal posledným diplomatom Európskej únie, ktorý opustil mesto, uviedol, že sa pripojí k Aleppu ako "súčasť zoznamu miest, ktoré boli úplne zničené vojnou". Sýrska metropola prišla symbolizovať ochotu ruských a sýrskych síl použiť neľútostnú taktiku voči civilistom.

V roku 2016, počas takmer šesťmesačného obliehania opozíciou ovládaných častí Aleppa, najväčšie mesto v Sýrii pred začatím vojny, zaútočili ruské sily na továrne a vodné stanice a prerušili tak zásobovanie. Spôsobilo to vážny nedostatok potravín, liekov a paliva pre viac ako 250 000 obyvateľov. Nasledovala humanitárna katastrofa. V Mariupole ruské sily obkľúčili a bombardovali mesto, prerušili komunikáciu, zastavili prítok vody, plynu a elektriny a zabránili humanitárnym konvojom v prśtupe do mesta. Objavili sa správy o obyvateľoch, ktorí topili sneh aby získali aspoň nejakú vodu a svoje zásoby jedla dávali hladným deťom.

Satelitné snímky ukazujú reálne hrôzy z obliehaného mesta Mariupoľ, uviazlo tam vyše 160-tisíc ľudí (archívne video)

Nerozlišujú medzi vojakmi a civilným obyvateľstvom

Iné ukrajinské mestá, ako napríklad Černihiv, čelia podobným podmienkam. Minister zahraničných vecí USA Antony Blinken tento mesiac obvinil Rusko z "hladovania" ukrajinských miest. Putinova armáda zaútočila na zdravotnícke zariadenia v Aleppe aj Mariupole, ako aj na školy a budovy, kde sa uchýlili civilisti napríklad divadlo. Podľa ukrajinských úradov Rusko bombardovalo Mariupol v úplnom rozpore s medzinárodným právom, že "vojaci majú povinnosť rozlišovať medzi vojenskými a civilnými cieľmi," povedal Balson.

Päť rokov po tom, čo Rusko začalo bombardovať Sýriu, Nezávislá medzinárodná vyšetrovacia komisia OSN pre Sýriu obvinila Rusko zo spáchania vojnových zločinov svojimi útokmi útokmi na civilné oblasti. Žiadni ruskí predstavitelia však nečelili súdu. Rusko bolo obvinené aj z porušovania medzinárodného práva na Ukrajine. Moskva poprela spáchanie vojnových zločinov v Sýrii a uviedla, že jej sily sa nezameriavajú na civilistov na Ukrajine.

Zmena na legitímne ciele

Vojna v Sýrii prinútila podľa OSN utiecť z krajiny 6,6 milióna Sýrčanov, pričom veľké množstvo smeruje do Európy po ruskej intervencii v septembri 2015. Viac ako 4 milióny ľudí utieklo z Ukrajiny za niečo vyše mesiaca bojov, uviedla OSN. Podľa niektorých odhadov Mariupol opustili až tri štvrtiny obyvateľov. "Exodus utečencov je znakom toho, že Rusko zväčšuje problém", povedal Habib. "Rovnako ako v Sýrii, aj na Ukrajine sa Rusko bude snažiť vykresliť civilistov, ktorí zostávajú pozadu, ako ruských spojencov alebo nepriateľských bojovníkov, čo sa už bude považovať za legitímne ciele" dodal.

Dezinformačná kampaň

Ďalší prvok ruskej príručky o Sýrii vystavenej na Ukrajine sú dezinformácie. V Sýrii Rusko so spojencami vykresľovali Biele prilby ako teroristov. Na Ukrajine Kremeľ označil ukrajinských predstaviteľov a vojakov za nacistov. Experti na medzinárodné právo a konflikty vyjadrili obavy, že nedostatok zodpovednosti za Putinove činy v Sýrii povzbudil ruského vodcu. Balson poukázal na to, čo opísal ako širší vzorec ruských síl, ktoré beztrestne zabíjali civilistov, siahajúci až do obliehania Grozného, hlavného mesta Čečenska, v roku 1999. "Keď zasiahla ruská vláda, vyskytli sa zdokumentované prípady ľudí, ktorí prišli o život, stratili prístup k svojim zdrojom a obydliam," dodal.

V období pred inváziou na Ukrajinu pozorovatelia špekulovali, že Putin môže byť menej ochotný zabíjať Ukrajincov kvôli kultúrnym a rodinným väzbám, ktoré zdieľajú s Rusmi. To sa však napokon nepreukázalo. OSN uviedla, že do týchto dní bolo na Ukrajine zabitých 1189 civilistov, čo je podľa úradov značne podhodnotený počet. Miestni predstavitelia v Mariupole odhadujú, že len v tomto meste bolo zabitých 5000 ľudí.

Výhradne pozemný boj

Napriek tomu má Ukrajina v mnohých ohľadoch lepšiu pozíciu na to, aby čelila ruským útokom ako Sýrčania. Ukrajinci sa uchýlili do bunkrov a hlbokých systémov metra vybudovaných tak, aby odolali raketám a bombám. Postavili krutý a jednotný odpor, ktorý je od začiatku v rozpore s ruským vnímaním situácie. Na rozdiel od konfliktu v Sýrii, v ktorom Rusko bojovalo za relatívne nízku cenu útokmi z neba, zatiaľ čo sýrske sily útočili zo zeme, na Ukrajine sa bojuje výhradne na zemi.

Keďže ruské straty pribúdajú a pozemné útoky sú čoraz zriedkavejšie, podľa expertov sa Putin môže naďalej sústrediť na boj typu leteckej vojny, ktorú viedol v Sýrii. "Začal sa uchyľovať k taktike lacných nákladov v Sýrii," povedala Natasha Hallová, vedúca odborníčka v programe Stredného východu v Centre pre strategické a medzinárodné štúdie. "Na druhej strane sa Ukrajine dostalo väčšej medzinárodnej pozornosti a podpory ako opozičným skupinám a civilistom v Sýrii," povedala.