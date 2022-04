Ruská jednotka bojuje o život aj bez boja: Náhly útek z Černobyľu, detinské chyby a choroby z ožiarenia

KYJEV/PRIPIAŤ - Azda len málokto si nespomenie na najväčšiu jadrovú katastrofu, ktorá sa odohrala pred vyše 30 rokmi v ešte bývalom Sovietskom zväze. Na území Ukrajiny pri meste Pripiať došlo ku katastrofálnemu výbuchu štvrtého bloku jadrovej elektrárne Černobyľ. Množstvo radiácie, ktorá sa vtedy dostala do ovzdušia a blízkeho okolia sa aj dnes dá rôznymi prístrojmi detekovať a na mieste platia prísne predpisy. Oblasť počas prebiehajúceho konfliktu však obsadili ruské jednotky, ktoré sa však dopustili fatálnych chýb a niektorí z nich museli okamžite odísť.

Rádioaktivita za tie roky len tak nezmizla

O závažnom presune ruských vojsk informoval zahraničný The Guardian. To, že ruské okupačné jednotky sa začali z miesta elektrárne sťahovať preč totiž zrejme ani tak nesúviselo s bežným preskupovaním sa jednotiek, ako skôr s tým, že niektorí vojaci na mieste kopali zákopy. Pôda a blízke lesy pritom za tie roky absorbovali veľmi nezdravé množstvo radiácie. Samotná myšlienka vôbec narábať s rádioaktívnou pôdou je veľmi nebezpečná a zdraviu škodlivá. No zdá sa, že ani táto hrozba ruské vojská pred niekoľkými dňami neodradila - až dnes.

Denník teraz hlási, že ruské jednotky vraj trpia podozrením na chorobou z ožiarenia. Tie sa tak z veľkej časti stiahli z odstavenej jadrovej elektrárne v Černobyle, ale vzali so sebou bližšie nešpecifikovaný počet ukrajinského služobného personálu, uviedli tamojší predstavitelia.

Veľmi pravdepodobne kopali zákopy v rádioaktívnej pôde

Ukrajinská štátna energetická spoločnosť Energoatom uviedla, že stiahnutie vojakov bolo nariadené po tom, ako vojaci dostali „značné dávky“ radiácie z kopania zákopov v lese v zakázanej zóne, o čom hovorí aj jadrový dozorný orgán OSN. Danú záležitosť vyšetrujú. Les, ktorý bol kontaminovaný sa dodnes nazýva Červeným lesom, keďže za roky kontaminácie absorboval obrovské množstvo rádioaktívneho prachu.

Rusi spanikárili a ušli

Energoatom ešte dodal, že vojaci vraj "spanikárili pri prvom príznaku choroby“, ktorý sa "veľmi rýchlo prejavil“. Černobyľský reaktor č. 4 pritom explodoval už veľmi dávno, a to 26. apríla 1986. Katastrofu si pamätá množstvo ľudí a s radiáciou sa museli vtedy vysporiadať aj okolité štáty, no nie všetky to urobili načas, keďže vtedajšie vedenie Sovietskeho zväzu celú haváriu najskôr tajilo a neskôr zľahčovalo. O život prišli stovky ľudí a radioaktívny mrak sa šíril na západ cez celú Európu.

Ešte stále tam nejaké jednotky sú

V uzavretej zóne v okolí nefunkčnej jadrovej elektrárne v ukrajinskom Černobyli sa stále nachádzajú ruskí vojaci, uviedol v piatok ráno šéf ukrajinskej štátnej agentúry, ktorá má túto zónu na starosti.

Jevhen Kramarenko z uvedenej agentúry v štátnej televízii potvrdil, že ruské sily, ktoré v prvý deň invázie – 24. februára – prevzali kontrolu nad Černobyľom, sa síce už stiahli z areálu elektrárne, avšak ich prítomnosť bola spozorovaná v jej okolí.

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) však tvrdenie ukrajinských činiteľov nebola schopná nezávisle overiť a požiadala ich o poskytnutie ďalších informácií. Uzavretá zóna vznikla okolo elektrárne v Černobyli krátko po tom, čo explózia reaktora spôsobila v roku 1986 najhoršiu jadrovú katastrofu na svete.

Rusom sa vysmial aj šéf cestovky v Černobyle

Yaroslav Yemelianenko je šéfom cestovej kancelárie Chernobyl Tour, ktorá pravidelne podniká pre záujemcov zájazdy do tamojších oblastí, ktoré však pre vysokú radiáciu nie sú všetkým prístupné. Po najnovších správach o Rusoch sa im dokonca vysmial. "Ďalšiu množstvo ožiarených ruských teroristov, ktorí obsadili Černobyľskú zónu, dnes priviezli do bieloruského centra radiačnej medicíny v Gomeli. Načo bolo dobré kopať zákopy v Červenom lese, idioti? Teraz s týmto prežijete zvyšok svojho krátkeho života," adresoval pomerné ostré slová okupantom šéf cestovky.

"Existujú isté pravidlá a pokyny počas prechádzania týmto územím. Je povinné ich dodržiavať, pretože žiarenie je fyzika - funguje bez ohľadu na politický status alebo iné prekáračky. Ak by ste mali aspoň minimálnu inteligenciu u velenia alebo u vojakov, týmto následkom sa dalo ľahko vyhnúť. Krajina opíc," doplnil ešte ďalšiu ostrú vetu Yemelianenko.

Odchod do Bieloruska s rukojemníkmi?

Fanúšikovská stránka Černobyľu dokonca na sociálnej sieti Facebook zverejnila zatiaľ neoverenú informáciu o tom, že Rusi mali pri svojom odchode so sebou zobrať aj niekoľko rukojemníkov. Malo ísť o príslušníkov Národnej gardy Ukrajiny a skončiť mali v Bielorusku na neznámom mieste.