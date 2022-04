Poľské PIORUNY prvýkrát v boji prekonali aj západné rakety! Ničia ruské lietadlá, chcú ich kúpiť aj USA

Vojenský analytik Lukáš Visingr v tom má podľa echo24.cz jasno. Podľa neho sa dá s takmer stopercentnou istotou povedať, že išlo o poľskú strelu. Americký systém Stinger má problémy s cieľmi letiacimi vo výške pod 180 metrov. Piorun dokáže byť účinný už od 10-metrovej výšky letiaceho objektu. Ukrajinci dostali od Poľska strely hneď po začiatku ruskej invázie. O poľský systém sa začali zaujímať aj zahraničné médiá.

#Ukraine: This morning, it is claimed that in the vicinity of #Kyiv a Russian Mi-35 attack helicopter was shot down, likely using MANPADS.



It seems to be totally destroyed. pic.twitter.com/KV6Kvp1E5C