FOTO Ukrajinský vojak, ktorého odkaz Rusom obletel svet: Mal byť mŕtvy, teraz dostal medailu

Roman Hrybov z ukrajinskej pohraničnej stráže slúžil na Haďom ostrove - skalnatom výbežku južne od prístavu Odesa, keď sa v prvý deň ruskej invázie na Ukrajinu dostal pod ruské letecké a námorné bombardovanie. Keď boli požiadaní, aby zložili zbrane, Hrybov odpovedal vysielačkou vzdorovito: "Ruská vojnová loď, po..b sa."

Podľa pôvodných správ trinásť príslušníkov pohraničnej stráže na ostrove zomrelo po tom, čo sa odmietli vzdať, pričom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že každý strážca bude posmrtne ocenený titulom Hrdina Ukrajiny. Len o niekoľko dní neskôr však ukrajinská štátna pohraničná stráž uviedla, že vojaci sú stále nažive a Rusko ich zajalo.

Ukrajinský parlament neskôr informoval, že v rámci prvej veľkej výmeny zajatcov s Ruskom bolo prepustených devätnásť príslušníkov armády (nie trinásť, ako sa pôvodne tvrdilo), píše denník The Guardian. V nedeľu Zelenskyj v rozhovore s ruskými novinármi povedal, že niektorí vojaci zomreli, niektorí boli zajatí. "Všetci, ktorí boli zajatí, boli vymenení. S týmto návrhom prišlo Rusko. Bez váhania sme ich vymenili. Tí, čo zomreli, sú hrdinovia." Ukrajinské ministerstvo obrany v utorok uviedlo, že Hrybov je teraz doma v meste Čerkasy a zverejnilo na Twitteri video, na ktorom je vidieť, ako dostáva od miestnych úradov medailu za svoje činy.

#Ukraine Roman Hrybov, the Ukrainian soldier, who said the now-famous "Russian warship, go fuck yourself" phrase when asked to surrender, returned home. It was initially thought that Hrybov and all the border guards on Snake Island were killed. Hrybov was captured by Russians pic.twitter.com/RVzfzK3ii4