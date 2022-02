Ukrajinská pohraničná stráž sa odmietla vzdať, všetkých ich zabili! VIDEO Posledné slová adresované Rusom: „Poj*bte sa!“

Na takzvaný Hadí ostrov v Odeskej oblasti bol vyslaný malý oddiel vojakov. Údajne malo ísť o 13 mužov, ktorých úlohou bolo brániť územie potom, ako vo štvrtok skoro ráno Rusko napadlo Ukrajinu. Po príchode ruskej vojenskej lode im bolo povedané, aby sa vzdali. „Navrhujem, aby ste zložili zbrane a vzdali sa, aby ste sa vyhli krviprelievaniu a zbytočným obetiam. V opačnom prípade budete zbombardovaní,“ dostali varovanie. Ukrajinské jednotky sa však odmietli vzdať a Rusom odkázali, aby sa „poj*bali.“

Обличчя героїв які вчора на..уй послали мскву. Posted by Олександр Пелешко on Thursday, February 24, 2022

Krátko na to boli ruskými leteckými silami zbombardovaní, neprežil z nich nik. Ich smrť potvrdil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. O obrancoch ostrova sa vyjadril ako o hrdinoch a avizoval, že dostanú posmrtné vyznamenanie. Ukrajinské ministerstvo vnútra o útoku na Hadí ostrov informovalo vo štvrtok popoludní.

Ostreľovanie ostrova je zachytené na videu, ktoré koluje na sociálnycj sieťach. Zachytáva okrem iného aj ukrajinského vojaka, ktorí sa pozrie do kamery tesne predtým, ako neďaleko neho dopadne granát.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Reprofoto - Facebook

Malý, ale strategicky významný ostrov

Ostrov ležiaci iba pár kilometrov od Rumunských hraníc je síce rozlohou malý, no má veľký strategický význam. Rusom umožní nárokovať si dvanásť námorných míľ v Čiernom mori, ktoré pokrývajú dôležité lodné cesty do prístavných miest Odesa, Mykolajiv a Cherson a narušiť prepravu po mori. Mohli by totiž odrezať lodné trasy a izolovať tak Ukrajinu od medzinárodných trhov. To by malo negatívne dopady na jej ekonomiku, keďže by prišla o dôležité obchodné príjmy.