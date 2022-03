PRIESKUM priniesol zaujímavé zistenie: Neočkovaní sa stavajú viac na stranu Ruska, odmietajú sankcie a pomoc Ukrajine

OTTAWA - Idú ruka v ruke? Posledný mesiac žije svet vojnou na Ukrajine, predošlé dva roky však patrili otázkam súvisiacim s koronavírusom a očkovaním. Je možné, že tieto dve témy sú si v niečom veľmi blízke. Najnovší výskum kanadskej prieskumnej agentúry EKOS totiž naznačuje, že postoj k vojne má súvislosť so statusom zaočkovanosti proti Covid-19.

To, či je osoba zaočkovaná alebo nie a aký má na očkovanie názor, vie veľmi dobre predpovedať to, aký bude jej postoj ku konfliktu na Ukrajine. A to od uvalenia sankcií na Rusko cez po poskytovanie nevojenskej pomoci Ukrajine až po opodstatnenosti invázie ako takej.

Galéria fotiek (5) Vakcína od firmy Novavax

Zdroj: SITA/AP Photo/Alastair Grant, File

Hlavným argumentom tohto tvrdenia je fakt, že pri každej z otázok sa ukazoval rovnaký trend a to, že výrazná väčšina zaočkovaných osôb súhlasila s pomocou Ukrajine a vyjadrovala sa v neprospech Ruska. Tí, ktorí zaočkovaní nie sú, mali však iné názory. „Množstvo ľudí, ktorí odmietajú vakcíny, sympatizuje s Ruskom,“ uviedla agentúra.

Prieskum uskutočnili formou online dotazníkov či telefonicky na náhodne vybranej vzorke tak, aby odrážala zloženie kanadskej populácie. Zúčastnilo sa ho celkovo 1035 Kanaďanov nad 18 rokov. 10 percent z nich uviedlo, že nie je očkovaných proti koronavírusu.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SITA/AP/Mikhail Klimentyev/Sputnik/Kremlin Pool, Getty Images

Výsledky ukázali, že nezaočkovaní respondenti sú až 12-krát viac presvedčení o tom, že Putinov útok na Ukrajinu je oprávnení, ako tí, ktorí dostali tri dávky vakcíny. Celkovo sa s takýmto názorom stotožnilo 26 percent opýtaných nezaočkovaných. V porovnaní s tým, spomedzi očkovaných sa s tým, že útok na Ukrajinu bol oprávnení, stotožnili iba 2 percentá respondentov.

Ukázalo sa tiež, že až 82 percent Kanaďanov, ktorí sú očkovaní tromi dávkami, podporuje protiruské sankcie a je dokonca za ich sprísnenie, a to aj v prípade, že by to u nich zdvihlo ceny či spomalilo ekonomický rast. Rovnaký názor má iba 18 percent nezaočkovaných.

Galéria fotiek (5) Ukrajinský vojak v meste Mariupol'

Zdroj: SITA/AP Photo/Mstyslav Chernov

88 percent plne zaočkovaných je tiež toho názoru, že Rusko sa na Ukrajine dopúšťa vojnových zločinov. Oproti tomu má takýto názor iba 32 percent spomedzi nezaočkovaných respondentov.

Z prieskumu tiež napríklad vyplynulo, že 52 percent očkovaných je za to, aby Kanada poskytla Ukrajine bojové lietadla, z neočkovaných si to ale myslí iba 15 percent opýtaných. 81 percent plne očkovaných je tiež za zastavenie dodávok ropy z Ruska. S týmto názorom sa stotožňuje len 21 percent neočkovaných.

ilustračné video