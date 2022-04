Najnovší PRIESKUM je tvrdou ranou koalícii: Hlas a Smer delí od vlády len málo! Extrémisti dostali stopku

Ak by sa parlamentné voľby konali dnes, ich víťazom by sa stala strana Hlas-SD na čele s Petrom Pellegrinim, ktorú by volilo 19 percent opýtaných respondentov. Nasledoval by ju Smer-SD so ziskom 16,7 percent a na treťom mieste je strana SaS so ziskom 10,2 percent.

Prieskum sa uskutočnil v dňoch 13. až 20. apríla 2022 a vykonala ho agentúra Polis Slovakia pre Zoznam.sk. Telefonický prieskum prebiehal na vzorke 1108 respondentov, starších ako 18 rokov, na území celej SR.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Agentúra Polis

Nasledujú strany Sme rodina (8,2 %) a OĽaNO (8,1 %). Ďalším v poradí je KDH so ziskom 6,5 percent. Aliancia by získala 6,4 percent a za ňou Progresívne Slovensko so 6,2 percentami.

Pred bránami parlamentu

Tu sa situácia láme, pretože strana Republika so 4,9 percentami by sa tesne do parlamentu nedostala. To isté platí pre Kotlebovcov-ĽSNS, ktorí by získali rovné štyri percentá. Za nimi je koaličná Za ľudí so ziskom 2,3 percent. Národniari sa umiestnili na trinástom mieste so ziskom 2,1 percenta.