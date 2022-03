Rusko možno nebude schopné splácať dlhy: Svetová finančná kríza však nehrozí, tvrdí expertka

Galéria fotiek (1) Kristalina Georgievová (v strede)

Zdroj: SITA/AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

WASHINGTON - Je možné, že Rusko nebude schopné v dôsledku sankcií za vojnu na Ukrajine splácať svoje dlhy, svetovú finančnú krízu by to však vyvolať nemalo. Uviedla to šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgievová.