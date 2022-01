Posilnenie bezpečnosti na východnom krídle NATO: Francúzsko vyšle do Rumunska stovky vojakov

Galéria fotiek (1) Francúzska ministerka obrany Florence Parlyová

Zdroj: SITA/AP Photo/Andreea Alexandru

PARÍŽ - Francúzsko plánuje vyslať do Rumunska niekoľko stoviek vojakov, a to v rámci prípadného posilnenia bezpečnosti na východnom krídle NATO. V sobotu to vyhlásila ministerka obrany Florence Parlyová. Francúzsko sa obáva, že Rusko podnikne útok na Ukrajinu, pripomína tlačová agentúra AFP.