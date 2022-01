Konflikt na Ukrajine je stále možné odvrátiť, tvrdí americký minister obrany

"Konflikt nie je nevyhnutný. Stále je čas a priestor na diplomaciu," povedal Austin podľa agentúry AFP novinárom v Pentagóne. "Pán Putin môže tiež spraviť správnu vec," pokračoval Austin. "Nie je dôvod, aby táto situácia musela vyústiť do konfliktu. Môže si vybrať deeskaláciu. Môže svojim vojakov nariadiť odchod".

Predseda amerického Zboru náčelníkov štábov Mark Milley varoval, že invázia ruských síl na Ukrajinu by mala nedozerný dosah na ľudské životy. Takýto scenár by si vyžiadal "značný počet obetí". "A môžete si predstaviť, ako by to mohlo vyzerať v husto zaľudnených oblastiach, pozdĺž ciest a tak ďalej. Bolo by to hrozné," povedal. Dodal, že ak by sa Rusko rozhodlo napadnúť Ukrajinu, takisto by zaplatilo vysokú cenu vrátane obetí a ďalších následkov.

Predstavitelia Pentagónu síce uviedli, že Putin sa podľa nich nerozhodol, že začne vojnu s Ukrajinou, rozšíril však svoje možnosti siahajúce od provokácií, ktoré by mohli viesť k útoku na juhovýchode Ukrajiny v Donbase, k pokusom o ovládnutie celej krajiny vrátane možného útoku na hlavné mesto Kyjev.

Austin and Milley zdôraznili, že Washington nemá v úmysle poslať na Ukrajinu amerických vojakov, avšak bude naďalej podporovať tamojšiu armádu dodávkami zbraní a iných materiálov. Dodali, že Spojené štáty sú pripravené vyslať vojakov na posilnenie a ochranu spojencov vo východnej Európe, ktorá čelí potenciálnej hrozbe v prípade útoku Ruska na Ukrajinu.

Britský premiér Johnson bude mať telefonický rozhovor s Putinom budúci týždeň

Britský premiér Boris Johnson by mal absolvovať s ruským prezidentom Vladimírom Putinom budúci týždeň telefonický rozhovor, ktorého cieľom je naštartovať diplomatický dialóg o Ukrajine, uviedla v piatok ruská agentúra TASS s odvolaním sa na hovorkyňu britského premiéra.

"Premiér je rozhodnutý zintenzívniť diplomatické úsilie a zároveň zvýšiť odstrašujúcu silu, so zámerom vyhnúť sa krviprelievaniu v Európe. Keď sa budúci týždeň bude rozprávať s prezidentom Putinom, zdôrazní mu že Rusko musí urobiť krok späť a obnoviť diplomatický dialóg," vyhlásila hovorkyňa.

Rusko sústreďuje pri Ukrajine aj zásoby krvi na transfúziu

Rusko sústreďuje v blízkosti ukrajinských hraníc okrem vojakov a techniky aj zásoby krvi na transfúziu a ďalšie zdravotnícke vybavenie. Pre agentúru Reuters to pod podmienkou anonymity traja predstavitelia z prostredia americkej administratívy s tým, že ide o dôležitý indikátor ruských vojenských príprav na prípadnú inváziu na Ukrajinu. Pentagón už skôr potvrdil prítomnosť zdravotníckeho vybavenia ruských jednotiek pri ukrajinských hraniciach. Zásoby krvi by mohli v prípade vypuknutia vojny použité na transfúzie pre zranených.

Ruské ministerstvo obrany na otázky agentúry Reuters súvisiace s týmito zisteniami bezprostredne neodpovedalo. Priamo sa k správe nevyjadril ani Biely dom. Spomínaná trojica amerických predstaviteľov odmietla upresniť, kedy Spojené štáty zaznamenali presun zásob krvi k ruským vojenským formáciám v blízkosti hraníc s Ukrajinou. Dvaja z nich však uviedli, že to bolo v priebehu posledných týždňov.

Rusko zhromaždilo v ostatnom čase pri svojich hraniciach s Ukrajinou približne 100.000 vojakov. Západ to považuje za prípravu na potenciálnu inváziu na Ukrajinu, čo Moskva odmieta. Spojené štáty a ich spojenci však Rusku pohrozili, že ak na Ukrajinu zaútočí, zavedú proti nemu tvrdé sankcie.

EÚ odsúdila rozšírenie ruského sankčného zoznamu a sľúbila recipročné opatrenia

Brusel odsúdil v piatok rozhodnutie Ruska zakázať vstup na svoje územie viacerým predstaviteľom Európskej únie a avizoval, že príjme odvetné opatrenia. Informovala o tom agentúra AFP. "Tomuto rozhodnutiu chýba akékoľvek právne opodstatnenie či transparentnosť a stretne sa s primeranou reakciou," uviedol hovorca EÚ vo vyhlásení.

"Ruská strana, vedená princípom reciprocity a rovnosti, sa rozhodla rozšíriť zoznam predstaviteľov členských štátov EÚ a inštitúcií, ktorí majú zakázaný vstup do Ruska," uviedlo predtým v piatok ruské ministerstvo zahraničných vecí. Opatrenia sa podľa ruského rezortu týkajú "predovšetkým šéfov niekoľkých európskych súkromných vojenských spoločností pôsobiacich vo viacerých častiach sveta - čo predstaviteľom v Bruseli z nejakého dôvodu nevadí."