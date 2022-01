Vojna na Ukrajine je na spadnutie! Kanada posiela svoje jednotky, Dánsko financuje ukrajinskú obranu

Kanadské špeciálne jednotky od jesene minulého roka pravidelne podporujú ukrajinské bezpečnostné zložky, informovala kanadská stanica Global News. Kanadská ministerka zahraničia Mélanie Jolyová v utorok uviedla, že Ottawa prijme včas rozhodnutie o prípadnom vyslaní vojenského vybavenia na Ukrajinu.

Rusko zhromaždilo pri hraniciach s Ukrajinou tisíce vojakov. Kyjev tvrdí, že sa Moskva pripravuje na možnú inváziu na Ukrajinu. Okrem toho má aj pripravovať provokácie, ktoré majú podobnú operáciu odôvodniť. Rusko, ktoré v roku 2014 anektovalo ukrajinský polostrov Krym, popiera, že by chystalo útok proti svojmu susedovi. Moskva zároveň požaduje, aby sa NATO zaviazalo neprijať Ukrajinu za členský štát aliancie.

Prítomnosť kanadskej jednotky pre špeciálne operácie je súčasťou snahy NATO odradiť Rusko od agresie voči Ukrajine a identifikovať spôsoby, ako podporiť ukrajinskú vládu, uviedlo Global News s odvolaním sa na bližšie neuvedené zdroje. Jednotka má taktiež za úlohu pomôcť s vypracovaním evakuačného plánu pre kanadský diplomatický personál v prípade ruskej invázie v plnom rozsahu.

Šéfka kanadskej diplomacie zahájila týždennú návštevu Kyjeva. S ukrajinským premiérom Denysom Šmyhalom rokovala o možnostiach odvrátenia "agresívnych akcií" Ruska. Na tlačovej konferencii so svojím ukrajinským kolegom Dmytrom Kulebom diplomatka prehlásila, že akákoľvek ofenzíva Ruska voči Ukrajine "bude mať vážne dôsledky vrátane veľmi prísnych a koordinovaných sankcií zo strany spojencov". Ohľadom vyslania vojenského vybavenia na Ukrajinu ešte dodala: "Zreteľne sme počuli požiadavky zo strany ukrajinskej vlády. Zvažujeme možnosti a včas prijmeme rozhodnutia."

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR/Ukrainian National Guard Press Office/AP

Kanada, kde žije po Ukrajine a Rusku tretia najväčšia populácia Ukrajincov na svete, udržuje od roku 2015 na západnej Ukrajine výcvikovú misiu v počte 200 vojakov, pripomenula agentúra Reuters. Koncom minulého týždňa vyzvala Kanada svojich občanov, aby sa vzhľadom na možnú "ruskú agresiu" vyvarovali zbytočných ciest na Ukrajinu.

Európska krajina vyčlení 22 miliónov eur na posilnenie obrannej schopnosti Ukrajiny, informuje server Militarnyi. Uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba.

Thank you, dear friend @JeppeKofod, for your timely visit proving Denmark’s solidarity with Ukraine in the time of Russia’s unprovoked and unacceptable threats. The decision to allocate additional €22 mln for strengthening Ukraine’s security sector is an act of true friendship. https://t.co/TlTl7ZkdC2