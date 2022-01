Hrozbami voči Ukrajine riskuje Rusko oživenie studenej vojny, tvrdí americký šéf diplomacie Blinken

"Dovoliť Rusku beztrestné porušovanie týchto princípov by nás všetkých uvrhlo späť do omnoho nebezpečnejších a nestabilných čias, keď tento kontinent – a toto mesto – boli rozdelené na dve časti... Oddelené územím nikoho s vojenskými hliadkami, s hrozbou totálnej vojny visiacej nad hlavami všetkých," povedal Blinken v prejave v nemeckej metropole Berlín.

Blinken bude už zajtra rokovať s ruským náprotivkom Lavrovom

Blinkenove vyjadrenia prišli deň pred plánovanými rokovaniami s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom, pripomína AFP. Šéf diplomacie USA uviedol, že požiadavkou, aby Ukrajina nevstúpila do Severoatlantickej aliancie (NATO), Rusko porušuje princípy, podľa ktorých môžu štáty robiť vlastné rozhodnutia. "Je to niečo väčšie než konflikt medzi dvoma krajinami a väčšie než rozpor medzi Ruskom a NATO. Je to kríza s globálnymi dôsledkami. A vyžaduje si globálnu pozornosť a konanie," dodal.

Galéria fotiek (2) Zdroj: SITA/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File

Blinken tiež varoval pred zničujúcou deštrukciou možnej invázie po ôsmich rokoch proruského povstania na východe Ukrajiny, ktoré si doposiaľ vyžiadalo viac než 13.000 životov. "Počet ľudských obetí novej agresie zo strany Ruska by bol omnoho väčší, než sme boli doteraz svedkom," dodal.