KORONAVÍRUS Čína zaviedla brutálne opatrenia: Pozitívnych prevážajú do táborov!

Začiatkom Nového roka skončila v karanténe aj obytná štvrť Ming-te 8 v meste Jing-li, kde žije takmer 13 miliónov obyvateľov. Zatiaľ nie je jasné, koľko ľudí bolo prevezených do tzv. "karanténnych táborov", no jeden z obyvateľov sa vyjadril, že videl minimálne 30 autobusov, ktoré odvážali ľudí preč. Ďalší tvrdil, že mohlo odísť aj tisíc ľudí. Na autobusy sa muselo čakať údajne aj niekoľko hodín.

Tianjin city

Authority is busy sending tens of thousands of people off to covid quarantine camps with hundreds of buses now.

Only one covid case found in your apartment building,all residents of your building will be sent off to covid quarantine camps.

pic.twitter.com/q3LdHLGYb3

Do karanténnych táborov prevážali seniorov, tehotné ženy aj malé deti. Na jednom zo záberov, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach, stojí postarší muž v chladnom počasí a čaká na autobus.

Millions of chinese people are living in covid quarantine camps now!

pic.twitter.com/wO1cekQhps

Zverejnené boli aj zábery z táborov, ktoré postavili z jednoduchých buniek. Ľudia uvádzajú, že vybavenie je nedostatočné a je im zima. "Okrem základných potrieb tu nič iné nie je. Nikto nás neprišiel ani skontrolovať. Aká je to potom karanténa?," uviedol jeden z obyvateľov, ktorého nútene presťahovali do karantény. "V noci sem doviezli viac ako tisíc ľudí, mnohí z nás sú postarší alebo deti. Nijakým spôsobom to tu nezariadili, len nás sem premiestnili," uviedol ďalší pán.

Odrezané od sveta

Mesto Si-an je v karanténe, pretože 9. decembra sa tu z testov potvrdilo až 1600 pozitívnych prípadov. Ľudia mohli pri miernejších opatreniach chodiť nakupovať aj dvakrát za týždeň, ale minulý týždeň sa sprísnili. Obyvatelia sú závislí od toho, čo im štát poskytne v záchranných balíčkoch.

Von je možné ísť jedine vtedy, keď sa človek ide otestovať. Na sociálnych sieťach sa dokonca objavilo video, ako zdravotníci v ochranných plášťoch zbili na ulici muža, ktorý porušil zákaz vychádzania, lebo si šiel kúpiť jedlo.

As anti-epidemic workers are bringing food to local communities, videos such as these having been going viral on Weibo. pic.twitter.com/lWdidgXNmm

V meste uviazla aj skupina študentov, ktorí tam prišli na prijímacie skúšky. "Dva týždne som jedla len instantné polievky a rezance. Zostalo mi jedlo maximálne na päť dní," uviedla jedna zo študentiek. Úrady následne zásobovanie v meste zlepšili. Zo strany štátu boli tieto opatrenia nevyhnutné, a ako sa ukazuje, viedli aj k poklesu nových prípadov. V Ming-te 8 však nakazených pribudlo. Zrejme za to mohla situácia, kedy sa nakazení zmiešali so zdravými ľuďmi počas čakania v dlhých radoch an testovanie. Okrem karanténnych táborov boli v oblasti zriadené aj tri nemocnice s 30 000 lôžkami.