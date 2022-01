FOTO Čínske mesto je v totálnom lockdowne, ľudia nemôžu ísť ani do potravín! Jedlo vymieňajú za elektroniku

Trinásť miliónov obyvateľov mesta Si-an je od 22. decembra uväznených vo svojich domovoch, pričom majú absolútny zákaz vychádzania. Platí to aj pre nákup potravín. Situácia sa zatiaľ rieši tak, že miestne úrady poskytujú každej rodine záchranné balíčky.

V posledných dňoch sa však miestni viackrát vyjadrovali cez sociálne médiá, že im ešte neprišli žiadne balíčky. Iní sa odhodlali aj k výmennému obchodu. Fotografie a videá uverejnené na čínskej sociálnej sieti Weibo len potvrdzujú tieto vyjadrenia. Ľudia vymieňajú Nintendo Switch za instantné polievky a parené buchty, cigarety za kapustu, čo je za normálnych okolností niečo nemysliteľné. Intímne ženské hygienické potreby majú v tomto chaose cenu ako kôpka zeleniny a prostriedok na umývanie riadu ako pár jabĺk.

Štátne médiá tieto zábery spochybnili a na obranu zverejnili snímky zdravotníkov, ktorí v decembri roznášali záchranné balíčky do jednotlivých domácností. Si-an hlásilo v decembri priemerný denný prírastok pozitívnych prípadov okolo 1500 prípadov. Môže sa to zdať ako malé číslo, ale Peking sa snaží pred blížiacimi sa zimnými olympijskými hrami potlačiť epidémiu covidu-19 čo najviac.

this is food provided by CPC, it is delivered directly to each family in Xian city....

this is how CPC "starves" 13 million people in the city lockdown pic.twitter.com/A1ohozhk8H