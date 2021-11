Bulharsko znížilo počet obetí tragickej nehody autobusu: Vyšetrovatelia hľadajú jednu osobu

Autobus, ktorý bol plný turistov zo Severného Macedónska, narazil do diaľničných zvodidiel a začal horieť. Turisti sa vracali z tureckého Istanbulu do severomacedónskeho hlavného mesta Skopje. Pasažieri uviazli vo vnútri autobusu, siedmim z nich sa však podarilo rozbiť okná a vyslobodiť sa, píše AFP. Všetkých preživších hospitalizovali v Sofii a ich stav je stabilizovaný.

"Pitvy preukázali, že obete zomreli prevažne na následky udusenia po požiari, ktorý vypukol... V ich dýchacích cestách boli nájdené sadze," povedal námestník bulharského generálneho prokurátora Borislav Sarafov.

Zdroj: SITA/Minko Chernev/BTA Agency Bulgaria via AP

Vyšetrovatelia stále hľadajú jednu osobu

Podľa záznamov pohraničnej polície sa pri vstupe do Bulharska nachádzalo v autobuse 52 pasažierov, píše AFP. Sarafov uviedol, že na mieste nehody našli 44 tiel, vyšetrovatelia teda stále hľadajú jednu osobu. Skupina z Istanbulu cestovala štyrmi autobusmi. Svedkovia uviedli, že havarovaný autobus predtým zastal na čerpacej stanici a niektorí pasažieri sa presunuli do iných autobusov. "Predpokladáme, že jeden z pasažierov musel prestúpiť do iného autobusu," dodal Sarafov.

Zdroj: SITA/AP Photo

Prokuratúra sa domnieva, že vodič autobusu narazil do zvodidiel, pričom jedno z nich následne ťahal za sebou po asfaltke. Vzniklo tak iskrenie, v dôsledku ktorého sa autobus vznietil, spresňuje AFP. Stále sa však vyšetruje, či vodiča nepomýlila "zlá organizácia" dopravy na ceste, "zlá signalizácia či zlé označenie," dodal Sarafov. Prokuratúra zároveň vylúčila teroristický útok alebo explóziu, ktorá by mohla požiar autobusu vyvolať.

Ide o najsmrtiacejšiu haváriu v histórii Bulharska i najhorší dopravný incident v Európe za uplynulých desať rokov. Bulharsko i susedné Severné Macedónsko v dôsledku tragickej nehody vyhlásili v stredu štátny smútok. Väčšina z obetí pochádzala práve zo Severného Macedónska. Boli medzi nimi aj maloletí vrátane najmladších obetí havárie - štvorročných dvojičiek, uviedli médiá.