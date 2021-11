KORONAVÍRUS V Česku pribudlo takmer 15-tisíc nových prípadov: Stovky ľudí v nemocniciach majú ťažký priebeh

V priebehu pondelka pľúcnej chorobe COVID-19, ktorú spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2, podľahlo v ČR ďalších 51 nakazených.

Počet hospitalizácií za jeden týždeň narástol o 732, viaceré nemocnice boli nútené obmedziť plánované operácie a zvýšiť kapacitu lôžok pre covidových pacientov.

Sedemdňová incidencia, teda počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom na 100.000 obyvateľov za uplynulý týždeň, prekročila svoj včerajší rekord a zvýšila sa z 1002 na 1029.

Núdzový stav nebude

Česká vláda pre zhoršujúcu sa epidemickú situáciu rokovala v priebehu pondelka o možnom vyhlásení núdzového stavu, čo však nakoniec neurobila. Predmetom rokovania bolo aj možné zavedenie povinného očkovania. Kabinet by mal ešte do konca tohto týždňa rozhodnúť, na koho by sa táto povinnosť vzťahovala. Vakcináciu by mali povinne podstúpiť napríklad zdravotníci, zamestnanci sociálnych služieb, policajti, hasiči a vojaci, približuje iDNES.

Nové opatrenia

Od pondelka začali v ČR platiť prísnejšie epidemiologické obmedzenia. Na celom území krajiny platí povinné testovanie neočkovaných zamestnancov a plošné každotýždenné testovanie žiakov a študentov základných a stredných škôl. Vláda odporučila prácu z domu pre zamestnancov štátnych úradov.

Celkovo už v Česku potvrdili nákazu u viac než dvoch miliónoch ľudí, 32.304 z nich zomrelo, vyplýva z údajov českého ministerstva zdravotníctva.