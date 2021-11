Šokujúce správanie sa na vrchole pandémie: Namiesto ochrany veľká ŽÚRKA! Chceli certifikát, skončili v nemocnici

archívne video

O neskutočnom husárskom kúsku s vlastným zdravím píše talianský portál il Dolomiti. Pritom túžba za tým, aby sa spoločenstvo týchto ľudí dostalo k certifikátu o prekonaní ochorenia bez očkovania stálo jedného z mužov život!

Bujará oslava ich môže stáť život, jeden to už neprežil

Všetko sa zbehlo po tom, ako sa partia ľudí na severe Talianska rozhodla zorganizovať tzv. koronapárty za účelom nakazenia sa. Zomrel tam už jeden 55-ročný muž a niekoľko ďalších z nich leží v nemocnici, vrátane jedného dieťaťa. Keďže talianska legislatíva už má v sebe zakomponovaný aj trestný čin šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby, ktorou covid-19 nepochybne je, tak sa začala týmto prípadom zaoberať aj prokuratúra.

Väčšina z účastníkov tejto žúrky pochádzala z Nemecka či Rakúska viacerí z nich v danej oblasti Talianska pracovali. Všetko, o čo im išlo, bolo získať certifikát o prekonaní, ktorý by im umožnil chodiť do práce, barov či fitnescentier, a to logicky bez toho, aby sa museli očkovať. Viacerí z nich ochoreniu nepripisujú veľkú vážnosť a zrejme predpokladali, že sa z tejto "chripôčky" len vyležia a budú zase fit. U niektorých však choroba strašidelne progredovala a dostala ich na lôžko, jedného z nich aj na smrteľné.

Vypomstilo sa im to

Celá bujará žúrka mala už spomínanú krutú dohru. Podľa informácii už uvedeného denníka sa viaceré takéto akcie konali v severotalianskej oblasti Bolzano, čiže Južné Tirolsko. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti tam potom malo skončiť s ťažkým priebehom viacero účastníkov.

"Sú to dlhodobé následky a dokonca aj mladí ľudia môžu skončiť v nemocnici. Jedno dieťa máme hospitalizované na pediatrii, zatiaľ čo 55-ročný muž zomrel v Rakúsku po nákaze z koronapárty,“ cituje il Dolomiti koordinátora proticovidovej jednotky v Bolzane Patricka Franzoniho.