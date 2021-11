KORONAVÍRUS Český minister zdravotníctva vláde navrhne, aby vyhlásila núdzový stav

"Je to kvôli nemocniciam," povedal pre internetový denník iDNES.cz hovorca rezortu zdravotníctva Daniel Köppl. V súčasnosti je v Česku s ochorením COVID-19 hospitalizovanách 4885 ľudí, pričom 715 z nich je v ťažkom stave.

Niektoré nemocnice sú preťažené do takej miery, že museli pristúpiť k obmedzeniu plánovanej starostlivosti a žiadajú o pomoc armádu. Od piatka vojaci vypomáhajú v 24 nemocničných a sociálnych zariadeniach v ČR a od pondelka budú pomoc poskytovať v 15 ďalších. Ešte v piatok po zasadnutí vlády minister Vojtěch uviedol, že vyhlásenie núdzového stavu nie je nutné. Potrebný by bol vtedy, ak by vláda chcela napríklad obmedziť pohyb ľudí, povedal minulý týždeň s tým, že to vyplýva i z konzultácií jeho rezortu s právnikmi.

Zdroj: SITA/Waltraud Grubitzsch/dpa via AP

Vyhlásenie núdzového stavu by podľa hlavnej hygieničky ČR Pavly Svrčinovej umožnilo okrem iného aj výpomoc medikov v nemocniciach, ktoré čelia náporu pacientov s covidom.

Núdzový stav vyhlásilo Česko pre koronavírus najprv vlani 12. marca a neskôr aj 5. októbra minulého roku. Bol viackrát predlžovaný a skončil sa 11. apríla tohto roku. Celkovo trval 254 dní. Aktuálne sa opatrenia proti šíreniu nákazy vydávajú podľa pandemického zákona, jeho účinnosť však vyprší na konci februára 2022.