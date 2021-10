VIDEO Stratená Julka (8) strávila tri dni v hustom lese: Prehovorila o veľkom strachu! Toto všetko zažila

Zdroj: Polícia ČR

REGENSBURG - O šťastnom konci obrovskej pátracej akcie po nezvestnom osemročnom nemeckom dievčatku, ktoré sa stratilo v českom lese, už informovali mnohé médiá. Ďalšou dobrou správou je to, že malú Juliu včera napoludnie prepustili z nemocnice a je späť so svojimi najbližšími. Podľa hornofalckého policajného hovorcu Floriana Becka prezradila aj to, čo počas troch dní a dvoch mrazivých nocí v hustom lese zažila.