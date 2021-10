VIDEO Nemecké železnice sa posúvajú míľovými krokmi: V Hamburgu predstavili nový autonómny vlak

Štyri takéto súpravy sa stanú súčasťou rýchlostnej mestskej železničnej siete S-Bahn v hamburskej metropolitnej oblasti a cestujúcich začnú prepravovať od decembra, pričom budú využívať existujúcu železničnú infraštruktúru.

Iné mestá, ako napríklad Paríž, už majú bezposádkové metrá, zatiaľ čo letiská často prevádzkujú automatizované jednokoľajové vlaky, ktoré premávajú na terminály. Tieto súpravy však jazdia po exkluzívnych tratiach, kým hamburský vlak bude zdieľať koľaje s inými pravidelnými vlakmi.

Zdroj: TASR/Marcus Brandt/dpa

Projekt, ktorý Deutsche Bahn a Siemens označili za "prvý na svete", je súčasťou modernizácie systému S-Bahn v Hamburgu za 60 miliónov eur. Riaditeľ Deutsche Bahn Richard Lutz vyhlásil, že automatizované vlaky poskytujú "spoľahlivejšie služby bez toho, aby bolo treba položiť jediný kilometer novej trate".

"Robíme železničnú dopravu inteligentnejšou," doplnil riaditeľ Siemensu Roland Busch, ktorý odhadol, že automatizované vlaky dokážu prepraviť "o 30 percent viac pasažierov, výrazne zlepšujú dochvíľnosť a šetria vyše 30 percent energie".

Looks like magic 🤩! @SiemensMobility and @DB_Presse presented the first automatic train today in Hamburg#digitalization#ITSHamburg2021 pic.twitter.com/lDG2Zx2g33