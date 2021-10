VIDEO, na ktoré klikli milióny ľudí: Mladík (26) sa zbavil aligátora spôsobom, aký sa len tak nevidí!

Muž na Floride chytil aligátora s odpadkovým kontajnerom. „Jediné, čo mi napadlo, bolo chrániť moje deti a ostatné deti vonku,“ povedal Eugene Bozzi pre USA Today. Na video s incidentom v Mount Dora, asi 35 kilometrov severozápadne od Orlanda, si od utorka ľudia klikli na Twitteri približne niekoľko miliónov krát.

„Trpezlivosť. Vyrovnanosť. Technika. A to všetko v papučiach. Dajte tomuto mužovi vlastnú televíznu šou,” tweetoval o videu novinár Tim Alberta. Ďalší používateľ napísal: „Tento Floridčan vyhral internet v septembri.“

Video ukazuje, ako 26-ročný otec najskôr pristupuje k pomaly ustupujúcemu aligátorovi s otvorenou nádobou na odpadky, ktorú držal vodorovne na zemi. Nakoniec Bozzi odhodí veko a to narazí na aligátorovu hlavu. Zviera potom vojde do koša. Bozzi na povzbudenie prizerajúcich zdvihol kontajner a zatvoril ho. Iné video zobrazuje muža, ako valí kontajner s chyteným zvieraťom k vode na opačnej strane ulice a potom ho opäť pustí.

The ending, for those that asked about it. Adding it to my thread, so it’s complete, that’s all.



