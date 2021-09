Obchod s potrebami pre zvieratá má toho plné zuby: Chcete ivermektín? Ukážte svoje FOTO s koňom!

"Prišiel sem pán, už taký starší, povedal mi, že jeho žena chce ivermektín. Okamžite som ho priviedla sem, pretože v tom čase som práve pripevnila toto varovanie a povedala som mu, že nie je pre vás bezpečné to brať,“ uviedla Shelly Smithová, manažérka obchodu V&V Tack and Feed pre portál Local 12. „A on hovorí:„ Dobre, užili sme to a môj jediný vedľajší účinok je, že ráno nevidím.“ To je významný vedľajší účinok, takže by ste to asi nemali brať,“ dodala.

Smithová uviedla, že pri osadení varovania sa inšpirovala u distribútorov, od ktorých liek nakupuje. Keď takéto čosi videla u nich, rozhodla sa to taktiež uplatiť vo svojom obchode, aby ľudia vedeli, že to nemajú užívať pre vlastnú potrebu. Okrem ceduľky, že to nie je pre nich bezpečné, teraz umiestnila k ivermektínu aj druhú, na ktorej sa píše, že ho budú predávať iba majiteľom koní. "Musíte ukázať fotografiu vás a vášho kona," uvádza sa v oznámení.

Dopyt sa v posledných týždňoch stále zvyšuje, pričom Smithová denne príjme štyri alebo päť telefonátov od zákazníkov. "Nechcem, aby ľudia užívali ivermektín, konský odčervovač, pretože je to konský odčervovač. Toto nie je pre ľudí, aby to brali, je to na liečbu parazitov u koní," povedala Smithová. Za pravdu jej dal aj lekár-internista A.J. Manship z Desert Pines Equine Center, ktorý neodporúča ivermektín ľuďom a ani väčšine zvierat.

"Môže to mať veľa závažnych následkov u ľudí a vlastne aj u niektorých zvieracích druhov, najmä ak nie je podaná správna dávka. U zvierat vidíme veľa neurologických ochorení, záchvaty, kóma, smrť, ak dôjde k predávkovaniu," vysvetlil lekár s tým, že pri svojvoľnom užití existuje skutočne vysoká pravdepodobnosť komplikácií.

Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) má pre hazardérov taktiež jasný odkaz. "V prvom rade veterinárne lieky sú často veľmi koncentrované, pretože sú určené pre veľké zvieratá ako kone či kravy, ktoré môžu vážiť oveľa viac ako my - o tonu aj viac," píše FDA na svojej webstránke a dodáva: "Také vysoké dávky môžu byť pre ľudí veľmi toxické."