Môžeme jesť šťavnaté hamburgery z mäsa aj bez zabíjania zvierat? Áno, riešenie už našiel tento Holanďan! Svoj „hamburger zo skúmavky“ ukáže už v septembri v Košiciach

Máte radi mäso, ale je vám ľúto, že musíme zabíjať zvieratá? Už čoskoro sa to môže zmeniť. Profesor Mark Post ako prvý na svete vyrobil „mäso zo skúmavky“. Nie je to žiadna fikcia, ale skutočný vedecký výskum, na základe ktorého sa Holanďanovi podarilo vyrobiť skutočné mäso v laboratórnych podmienkach na Maastrichtskej univerzite.

„Používame bunky z kravy, ktoré rozmnožíme v laboratóriu na počet až 40-miliárd, ktoré vytvoria skutočné svalové vlákna, čo je vlastne základom štruktúry mäsa. Ak dokážeme vytvoriť veľké množstvo týchto svalových vlákien, tak potom z takéhoto mäsa dokážeme urobiť aj ozajstný hamburger.“

Zdroj: SlovakiaTech

Historicky prvý hamburger z kultivovaného mäsa predstavil Mark Post verejnosti 5. augusta 2013, kedy ho aj upiekli a zjedli na tlačovej konferencii v Londýne. Rakúsky vedec v oblasti výživy Hanni Rützler vtedy konštatoval, že kultivované mäso je veľmi podobné hovädziemu, aj keď ešte nie je tak šťavnaté. „Je to vôbec prvý hamburger vyrobený z mäsa, ktoré vzniklo mimo tela kravy,“ pochválil sa autor kultivovaného mäsa. Svoj dlhoročný výskum profesor Post zdôvodňuje troma hlavnými ideami: - „Po prvé je to neustále sa zvyšujúci dopyt po mäse vo svete, ktorý nedokážeme uspokojiť súčasnými spôsobmi chovu. Po druhé, dobytok produkuje obrovské množstvo skleníkových plynov, čo zaťažuje životné prostredie. A tretím dôvodom je samotný fakt, že pojedáme zvieratá a mali by sme nájsť alternatívne metódy výroby mäsa.“

Profesor Mark Post sa prvýkrát zapojil do holandského vládou financovaného programu výskumu „mäsa in vitro“ v roku 2008, kedy bol profesorom tkanivového inžinierstva na Eindhovenskej technickej univerzite. Program inicioval Wilem van Eelen, 86-ročný podnikateľ, ktorý bol dlho fascinovaný možnosťou kultivácie mäsa. Keď riaditeľ programu približne v polovici programu ochorel, Post prevzal dohľad nad doktorandmi. Motivovaný potenciálne veľkým spoločenským dopadom pokračoval vo výskume aj po ukončení financovania v roku 2010. Obnovené financovanie súkromným partnerom umožnilo realizáciu projektu na vytvorenie spracovaného mäsového produktu pomocou svalových buniek z kravy. V súčasnosti sa profesor Post zaoberá komerčným využitím tzv. čistého mäsa (kultivovaného) v súkromnej spoločnosti Mosa Meat, ktorej cieľom je čo najskôr takéto mäso priniesť na všetky taniere v domácnostiach.

Podľa profesora Posta by si ľudia v blízkej budúcnosti mohli sami doma „vypestovať“ vlastné mäso v priebehu 7 až 9 týždňov. Postov tím už začal experimentovať s nádržami s objemom 25 000 litrov na pestovanie mäsa. Vedci hľadajú alternatívu pre fetálne, čiže zárodkové teľacie sérum (vedľajší produkt živočíšneho poľnohospodárstva), pomocou ktorého by bolo možné bunky pestovať nezávisle od bežného mäsového priemyslu. Odhadujú, že ak by sa tradičný mäsový priemysel mal úplne nahradiť laboratórnym mäsom, globálna populácia hovädzieho dobytka by sa mohla znížiť z 0,5 miliardy na asi 30 000 kusov.

Prvý hamburger z kultivovaného mäsa stál v roku 2013 až 250-tisíc eur. Dnes by ste si ho mohli vychutnať už za menej ako 10 eur. Ako vraví jeho autor, táto cena je ešte stále privysoká, ale verí, že sa mu čoskoro podarí vyvinúť efektívnejšiu metódu výroby „skúmavkového“ mäsa dostupnú širokej verejnosti. Podľa profesora Posta do roku 2050 bude globálny dopyt po mäse o 70% vyšší ako dnešná úroveň. „Naša planéta jednoducho nemá dostatok pôdy a vody na produkciu tohto množstva zvierat pomocou zvierat. Ak by sme sa o to pokúsili, zničili by sme životné prostredie. Preto sme tak odhodlaní vytvárať udržateľný spôsob výroby pravého mäsa, ktorý je navyše priateľský k zvieratám,“ zdôrazňuje Mark Post. Ako dodal, teraz sa spoločnosť Mosa Meat zameriava na rozšírenie výrobného procesu a na uvedenie svojich prvých produktov na trh v priebehu nasledujúcich 3 - 4 rokov.

