Platy politikov v Česku vzrastú od nového roku: Prilepšia si o šesť percent

Platy ústavných činiteľov nadviazali na priemernú mzdu v českej ekonomike a rastú na rozdiel od platov učiteľov, policajtov či hasičov automaticky. Premiér ČR Andrej Babiš (ANO) navrhol v lete platy politikov zmraziť, poslanci sa ale zákonom odmietli zaoberať. Okrem iného s argumentom, že ho premiér predložil neskoro.

Premiér svoj návrh zdôvodnil tým, že príjmy poslancov sú nadštandardné a zvýšenie si nezaslúžia. "Ale ako sa hovorí, kapry si rybník nevypustia," dodal. Predseda poslaneckého klubu ODS a prvý podpredseda strany Zbyněk Stanjura konštatoval, že ak by Babiš ako "majiteľ hnutia ANO" chcel, tak svoj návrh dokáže zaradiť a prehlasovať.

Platy politikov by mali od januára vzrásť o šesť percent. O rovnaké percento im štát zvýši aj ich náhrady. Šesť percent navyše dostanú aj sudcovia alebo prokurátori. Štát za vyššie platy ústavných činiteľov v budúcom roku zaplatí navyše celkovo 650 miliónov korún (25,7 milióna eur).

Naopak, väčšine ďalších ľudí, ktorí pracujú pre štát, ešte nedávno hrozilo, že im vláda platy zmrazí. Vo štvrtok však vládnuce hnutie ANO oznámilo, že bude presadzovať rast platov štátnych zamestnancov o predpokladanú infláciu, teda o 3,5 percenta.

Okrem koalície Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) pritom zástupcovia všetkých ostatných snemovných strán tvrdia, že si mali politici aj pre budúci rok platy zmraziť. Podľa nich to malo byť úsporné gesto v čase, keď štát hospodári so stomiliardovými deficitmi. "Myslím si, že tá solidarita samozrejme musí ísť naprieč všetkými vrstvami. To znamená, že ani politici by si v tejto dobe nemali zvyšovať svoje platy," povedal predseda hnutia STAN a poslanec Vít Rakušan.

Predseda hnutia SPD a podpredseda snemovne Tomio Okamura uviedol, že SPD pred tromi rokmi navrhlo zmrazenie platov politikov na celé volebné obdobie. "Pred tými tromi rokmi nás žiadna iná strana v tomto nepodporila," dodal.

Politici nechajú rásť svoje platy a zárobky ďalších ústavných činiteľov o šesť percent aj napriek tomu, že veľká väčšina snemovných strán považuje za nespravodlivé, aby ich štát zvýšil viac než platy učiteľov, policajtov, hasičov alebo vojakov.

Tí zatiaľ môžu počítať so zvýšením príjmov o infláciu, teda o 3,5 percenta. To znamená pridanie v priemere o 1400 korún (55 eur) mesačne. "Samozrejme to vôbec nie je spravodlivé," povedala predsedníčka rozpočtového výboru snemovne Miloslava Vostrá (KSČM).

Žiadna z deviatich strán zastúpených v končiacej snemovni ale ani nenavrhla, aby sa politici na poslednej schôdzi zmrazením svojich platov hoci len zaoberali, a vyradili návrh z programu schôdze, ktorá sa skončila v piatok.

Základný plat českého poslanca či senátora by mal v budúcom roku predstavovať 96.700 korún (3823 eur) mesačne, teda o 5500 korún (217 eur) viac ako dnes. Mesačný plat predsedu parlamentného klubu alebo šéfa parlamentného výboru by mal byť 135.500 korún (5357 eur), takmer o 8000 korún (316 eur) viac ako tento rok. Plat ministra alebo podpredsedu parlamentnej komory by mal činiť 183.700 korún (7262 eur), teda o 10.500 korún (415 eur) viac ako dnes.