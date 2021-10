Medzinárodný MEGAŠKANDÁL: Odhalili podozrivé transakcie stoviek politikov a miliardárov! Babiš mal preprať 15 miliónov eur

Zistenia, ktoré dnes zverejnil web Investigace.cz, sú súčasťou nového globálneho projektu Pandora Papers, za ktorým stojí Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov. Babiš odmietol, že by v tomto prípade urobil čokoľvek nezákonné. Pokladá to za pokus o očiernenie a ovplyvnenie volieb, napísal v reakcii. Podľa portálu Investigace.cz hrozí Babišovi vyšetrovanie nielen vo Francúzsku, ale aj v USA a v Česku.

Web uviedol, že Babiš si v júli 2009 pomocou francúzskej právnej kancelárie DB Artwell Avocats a panamskej právnej kancelárie Alcogal nechal anonymne a diskrétne založiť firmy, kde figurovali nastrčení riaditelia. "O štyri mesiace neskôr túto štruktúru využil, aby z jednej svojej spoločnosti do druhej presunul 15 miliónov eur (vtedy 381 miliónov korún). V podstate sám sebe poskytol pôžičku, a to na nákup šestnástich luxusných nehnuteľností vo Francúzsku vrátane spomínaného kaštieľa Château Bigaud na Azúrovom pobreží," napísal portál.

No a je to tady. Čekal jsem, co na mě těsně před volbami vytáhnou, aby mě poškodili a ovlivnili české volby. Neexistuje žádná kauza, kterou by na mě mohli vytáhnout za dobu, co jsem v politice. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) October 3, 2021

"Žiadna normálna obchodná transakcia by takto nikdy nevyzerala," povedal webu bývalý vyšetrovateľ finančnej kriminality, dnes konzultant pre boj proti praniu špinavých peňazí Kamil Kouba. "Tá schéma mi príde ako z učebnice pre vyšetrovateľov. V angličtine to dokonca má svoj názov: loan back," dodal.

Z analyzovaných dokumentov podľa webu nevyplýva, čo bolo zdrojom spomínaných peňazí. "V každom prípade však premiér Andrej Babiš vynaložil značné úsilie, aby skryl, že práve on je majiteľom oných 15 miliónov eur. Okrem toho, že využil schému offshorových spoločností, ktoré mu zabezpečili anonymitu, sa k svojim firmám nepriznal ani v Česku," upozornili novinári s tým, že Babiš žiadnu z firiem neuviedol v žiadnom majetkovom priznaní.

Vo Francúzsku Babišovi podľa webu hrozí na základe zákona o preukazovaní bohatstva, že ak nepreukáže pôvod 381 miliónov korún, môže o svoje nehnuteľnosti prísť. Vyšetrovanie mu tiež hrozí aj v USA, a to vzhľadom na to, že celá schéma nesie znaky prania peňazí a súčasťou bola jeho americká firma, uviedol web.

"Prípad ale môže začať riešiť aj česká polícia, ak by zistila dôvodné podozrenie z prania špinavých peňazí. Vzhľadom k tomu, že pôžička bola splatná až v roku 2019, prípad nie je premlčaný," dodal web.

Zdroj: TASR/AP/Petr David Josek

Babiš tvrdí, že nič zlé neurobil

Český premiér a predseda hnutia ANO Andrej Babiš odmieta, že by v prípade tzv. Pandora Papers, teda informácií o prevode 400 miliónov korún cez jeho offshorové firmy, urobil niečo nezákonné. Pokladá to za pokus o očiernenie svojej osoby a o ovplyvnenie volieb. Babiš to oznámil v reakcii na otázku ČTK.

Nikdy jsem neudělal nic nezákonného ani špatného, ale to jim nebrání v tom, aby mě zase zkusili očernit a ovlivnit tak české parlamentní volby. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) October 3, 2021

Web Investigace.cz dnes uviedol, že Babiš si cez svoje offshorové firmy poslal takmer 400 miliónov korún (15 miliónov eur), za ktoré si potom kúpil nehnuteľnosti na francúzskej Riviére vrátane kaštieľa Bigaud. Podľa odborníkov nesie operácia znaky prania peňazí, uviedol web.

"V tomto prípade je jasné, že som neurobil nič nezákonné ani zlé, ale to im nebráni v tom, aby ma zase skúsili očierniť a ovplyvniť tak české parlamentné voľby," uviedol Babiš. Neuviedol ale, koho presne má na mysli. Poukázal okrem iného na to, že ide o prípad starý 12 rokov. "Je to pred každými voľbami rovnaké, vytiahnu niečo z dávnej minulosti, aby sa potom ukázalo, že sa nič nestalo," dodal.

Zdroj: FB/ČT24

V televíznej debate volebných lídrov štyroch snemovných strán v televízii CNN Prima News Babiš povedal, že išlo o zdanené peniaze. "Dokážem to ľahko dokázať, že tie peniaze odišli z českej banky a vrátili sa do českej banky," vyhlásil. Za informáciami podľa neho stojí finančník Zdeněk Bakala. Novinárom z webu investigace.cz a niektorých zahraničných médií, ktorí sa ho na reakciu na svoje zistenie pýtali, vraj predtým neodpovedal preto, že podľa neho boli agresívni, a ak s ním o tom chceli hovoriť, mali mu napísať.

Predseda Pirátov Ivan Bartoš v debate vyhlásil, že "toto má korupčné prvky až do roztrhania tela". Predseda ODS Petr Fiala označil kauzu za obrovský medzinárodný škandál. Babišovo tvrdenie označil za smiešne. Predseda SPD Tomio Okamura mieni, že je najprv potrebné zistiť, či Babiš porušil tuzemské zákony. Ak mali byť nejaké pochybenia, nech sa vyšetria, uviedol.

Pribudnú ďalšie mená

V medzinárodnom novinárskom projekte Pandora Papers, ktorý sa zaoberá využívaním offshorových spoločností, figuruje v uniknutých dokumentoch vyše 300 Čechov a 178 offshorových firiem s českým pozadím. Sú medzi nimi bývalý minister, zločinec, lokálni politici, bankár, zbrojári, realitní i mediálni magnáti i najbohatší ľudia Česka. Uviedol to dnes web Investigace.cz. Konkrétne mená okrem premiéra Andreja Babiša (ANO) zatiaľ server nezverejnil. Napísal, že ostatným aktérom sa bude venovať postupne a ďalšie texty bude vydávať na svojich stránkach.

Pandora Papers má pôvod v dokumentoch uniknutých z panamskej právnej kancelárie Alcogal, ktoré získalo Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov. Na projekte spolupracovalo vyše 600 novinárov z viac ako stovky krajín sveta. Podľa vlastných slov odhalili, ako mocní a bohatí využívajú offshorové spoločnosti a netransparentné jurisdikcie kvôli anonymite a daňovej optimalizácii. V dokumentoch sa objavujú mená zločincov, celebrít, politikov, futbalistov, sudcov aj ľudí z daňových úradov z celého sveta.