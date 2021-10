Platy zdravotníkov by sa mohli zvýšiť: Zaviesť by sa mal aj príplatok za prácu na COVID oddelení

Vladimír Lengvarský

BRATISLAVA - Platy zdravotníkov v budúcom roku by sa mohli zvýšiť tak, aby slovenské zdravotníctvo bolo konkurencieschopné voči iným krajinám. Taktiež by sa mal opäť za určitých podmienok zaviesť príplatok za prácu na COVID oddeleniach. Vo štvrtok to oznámil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).