KORONAVÍRUS Top virológ šokuje: Napriek očkovaniu ráta s tým, že sa nakazí

„Túto pandémiu by ste mohli očkovaním vyhnať,“ povedal Drosten v podcaste NDR „Coronavirus Update“. Nepredpokladá však, že vždy budú existovať nové posilňovacie očkovania, ktoré sú prispôsobené zodpovedajúcim mutáciám koronavírusu. „V skutočnosti nie je navždy cieľom, stále sa musieť očkovať.“

Opakovaný kontakt s vírusom

Človek skôr smeruje k akémusi spolužitiu s vírusom. Individuálna „imunitná aktualizácia, t.j. posilňovacia imunizácia“ bude potom prebiehať prostredníctvom opakovaného kontaktu s vírusom. Skutočné infekcie by dokonca urobili celú populáciu odolnejšou voči vírusu: „Potom získam lokálnu imunitu slizníc.“

Zdroj: pixabay.com

Infekčná imunita po prekonanej infekcii je „z dlhodobého hľadiska robustnejšia“, pretože potom naše vlastné T bunky produkujú lokálne protilátky. Osobne už rezignoval na fakt, že sa pravdepodobne nakazí sám koronavírusom: „Chcem mať imunitu a na základe toho určite chcem mať prvú celkovú infekciu, a aj druhú a tretiu.“

Infekcia radšej iba s očkovaním

Výsledkom je, že sa stane „skutočne trvalo imúnnym“- rovnako ako všetky ostatné koronavírusy by aj SARS-CoV-2 bol súčasťou každodenného života ľudí. Ako relatívne zdravý dospelý by mohol prevziať zodpovednosť za túto individuálnu cestu, ale existujú aj ďalšie skupiny obyvateľstva, „ktoré to samozrejme nemôžu robiť“. Viac ako výslovne zdôraznil, že takáto cesta je možná len pre tých ľudí, ktorí mali najmenej dve dávky vakcíny.

Rád by bol zaočkovaný aj tretíkrát, ale myslí si, že je dôležitejšie, aby ľudia v Afrike dostali svoju očkovaciu látku.

Zdroj: Getty Images

Väčšina pacientov na JIS nie je očkovaných

"Normálny očkovaný má infekciu, to sa môže stať. Obvykle však nie je vôbec zaznamenaná alebo je taká neškodná, že sa človek nedá ani testovať,“ pokračuje výskumník z berlínskej nemocnice Charité. Už teraz vidíte u pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti, že veľká väčšina z nich ešte nebola očkovaná. Podľa vedca sú dôsledky choroby „vážnejšie“ pre tých, ktorí neboli očkovaní.

"Existujú efekty, ktoré zaručene prídu," hovorí Drosten a už sa pozerá na chladnejšie obdobie. „Musíme nejakým spôsobom objasniť, že je veľkým rizikom, nebyť na jeseň očkovaný,“ povedal.