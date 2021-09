Čísla hovoria za všetko: Nemocnice sa plnia, drvivá väčšina v nich sú neočkovaní pacienti!

BRATISLAVA – O nástupe tretej vlny koronavírusu sa toho už popísalo veľa. To, že je naozaj tu, dokazujú rastúce čísla nakazených ale aj plniace sa nemocnice. Ako však ukázal hlbší pohľad do štatistík, končia v nich v drvivej väčšine tí, ktorí nie sú zaočkovaní.

Rozdiel v pomere očkovaných a neočkovaných, ktorí museli byť hospitalizovaní, je pritom priepastný. V nemocnici je podľa včera zverejnených údajov rezortu zdravotníctva spomedzi infikovaných koronavírusom až 91 percent pacientov, ktorí buď nie sú zaočkovaní vôbec, alebo dostali iba prvú dávku. Ako informovalo ministerstvo zdravotníctva, iba 9 percent z nakazených, ktorých stav si vyžiadal hospitalizáciu, je plne očkovaných.

Zdroj: Facebook/Dáta bez pátosu

Analytici z projektu Dáta bez pátosu tiež poukázali na to, že vo vekovej skupine od 18 do 64 rokov bolo k 6. septembru v nemocnici 46 ľudí, z toho šiesti očkovaní. Nad 65 rokov je to tiež 46 pacientov, z ktorých sú zaočkovaní desiati.

Podľa posledných dát je celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny 2 397 773. Za predchádzajúci deň pribudlo 1 547 očkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 2 195 812 ľudí, uplynulý deň sa zaočkovalo 2 923 ľudí.

Zdroj: Facebook/Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Analytici poukázali na to, že máme aktuálne zaočkovaných približne 2,4 milióna ľudí, čo je polovica z celkového počtu obyvateľov nad 12 rokov, ktorých sú 4 750 000. "Bez zvažovania parametrov veku, prekonania kovidu alebo očkovania by malo platiť, že v nemocniciach je z počtu pacientov len polovička neočkovaných. Ale nie je to tak. Je ich viac ako 80 percent. 5-krát viac ako plne zaočkovaných pacientov," zdôraznili.

V nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných 181 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 132 ľudí. Na JIS sú 16 pacienti, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje aktuálne 13 osôb.

Najviac pacientov leží v nemocniciach v Košickom a Prešovskom kraji.